SANTA CLARA DEL MAR: una pareja resistió un asalto y se enfrentó a cuatro delincuentes

ZONALES





Momentos de desesperación y angustia vivió una pareja de Santa Clara del Mar cuando cuatro delincuentes intentaron ingresar a su vivienda, ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, con fines de robo.





El hecho ocurrió cerca de las 23.30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran una secuencia de extrema violencia.





Lo que parecía una noche tranquila se vio abruptamente interrumpido por los gritos de auxilio de la mujer. Su pareja, que se encontraba dentro de la vivienda, salió de inmediato en su ayuda y se enfrentó a los delincuentes -encapuchados, vestidos de negro y con linternas- que ya habían logrado ingresar al patio delantero.





En medio de la pelea, que incluyó golpes de puño, empujones y patadas, uno de los sospechosos tomó del cabello a la mujer y la arrojó al suelo. Instantes después, también le propinó un golpe de puño en el rostro.





Durante todo el episodio, la pareja pidió ayuda a los gritos y en medio de la conmoción, lograron salir del terreno. Finalmente, los delincuentes escaparon trepando el paredón de una vivienda lindera.





Vecinos de la zona aseguraron que este tipo de hechos se repite con frecuencia y manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad. Si bien los asaltantes no lograron concretar el robo, el temor entre los residentes persiste ante la posibilidad de nuevos ataques.





La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada, encabezada por el Dr. Ramiro Anchou. En tanto, personal de la DDI continúa recabando pruebas e información para identificar y localizar a los responsables del hecho.