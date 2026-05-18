AYACUCHO: Investigan las lesiones graves que sufrió un hombre tras una pelea

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La Justicia investiga una causa por lesiones graves luego de que un hombre terminara internado en estado crítico tras una violenta pelea ocurrida el fin de semana en esa ciudad.





El caso comenzó a tomar mayor relevancia en las últimas horas, cuando se confirmó que la víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente permanece internada bajo coma farmacológico y con pronóstico reservado.





Según trascendió de manera extraoficial, el hombre había sido aprehendido inicialmente en el marco de una causa por daños y resistencia a la autoridad. Sin embargo, con el correr de las horas se conoció que presentaba una grave lesión en la cabeza producto de un golpe recibido durante una confrontación.





Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el paciente sufrió un hundimiento de cráneo, situación que obligó a los profesionales médicos a intervenirlo quirúrgicamente debido a la gravedad del cuadro clínico.





A partir de esta situación, la fiscalía de turno abrió una nueva causa caratulada como “lesiones graves” y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.





Entre las diligencias dispuestas por la Justicia se encuentran la toma de declaraciones testimoniales, la recopilación de elementos de prueba y la notificación de la persona apuntada como presunto agresor.





Mientras tanto, la investigación continúa en plena etapa de análisis y no se descartan nuevas actuaciones judiciales en las próximas horas.





Con información de Urgente Ayacucho