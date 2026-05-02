Si tenés yerba mate usada, no la tires: 3 formas prácticas de reutilizarla en casa

El mate es una de las bebidas más tradicionales de la Argentina y es elegida por millones de personas todos los días. Sin embargo, luego de tomarlo, la gran mayoría tira la yerba a la basura, sin saber que este residuo puede ser muy útil para resolver distintas tareas dentro del hogar .

La yerba puede reutilizarse porque conserva materia orgánica y tiene una textura granulada , lo que la vuelve útil para distintas tareas del hogar. Según el tratamiento que reciba después de usarla, puede servir para absorber olores, aportar nutrientes a la tierra o ayudar en la limpieza.

En ese sentido, hay 3 maneras prácticas de reutilizar la yerba mate en casa:

Si bien son usos muy simples y útiles, es fundamental no usar la yerba cuando todavía esta húmeda . De lo contrario, puede generar mal olor o favorecer la aparición de hongos y bacterias. Por eso, conviene escurrirla bien y dejarla secar antes de usarla.

Antes de reutilizarla, conviene tener en cuenta estos puntos:

Además, en superficies cerradas no conviene aplicarla en exceso . Al igual que sucede con otros residuos orgánicos, es recomendable usarla de manera moderada y renovarla regularmente.

Por estos motivos, antes de tirar la yerba usada conviene pensarlo dos veces . Este residuo, que casi siempre termina en la basura, puede convertirse en un aliado ideal para solucionar problemas cotidianos del hogar.

Fuente: TN