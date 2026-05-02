Las 3 plantas ideales para el invierno y que pueden crecer en agua: llenan de vida y son fáciles de cuidar

Las plantas en casa no solo aportan una decoración única, sino que también le dan vida a cualquier espacio donde se las ubique. Hay tres tipos que se caracterizan por poder crecer hasta en un simple frasco con agua y que son tendencia en interiores.

Son la drácena , la peperomia y la cinta . No solo son fáciles de mantener, sino que además suman un aire fresco y moderno a todos los rincones, sin necesidad de tierra ni macetas complicadas.

La Dracaena marginata es la favorita de quienes buscan sumar altura y diseño con un toque sofisticado.

Las peperomias de hojas verdes y carnosas son ideales para quienes tienen poco espacio y quieren sumar verde sin complicaciones.

La Cinta (Chlorophytum comosum), también conocida como “lazo de amor”, es la aliada de los que recién empiezan o buscan una planta que crezca rápido y sin vueltas.

Fuente: TN