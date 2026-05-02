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La psicología dice que las personas que lavan el auto muy seguido podrían tener este rasgo oculto

Redacción CNM mayo 02, 2026

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Muchas personas tienen la costumbre de lavar el auto muy seguido para mantenerlo impecable. Aunque este hábito puede parecer un indicio de orden y limpieza, si se repite con demasiada frecuencia la psicología advierte que podría esconder un rasgo oculto .

La limpieza constante, para la psicología, puede interpretarse como un signo de necesidad de control . Para algunas personas, limpiar el auto funciona como una manera de sentir que todo está en orden o de reducir la ansiedad.

Aunque esta conducta no necesariamente se trata de un problema, si la persona siente incomodidad, irritación o preocupación excesiva cuando el auto no está lavado puede ser una señal de alerta.

Si lavar el auto deja de ser una elección y se transforma en una obligación, puede ser un indicio de una búsqueda excesiva de perfección o de una necesidad de controlar todo lo que está alrededor.

Algunas señales que pueden aparecer en estos casos son:

De todas maneras, distintos especialistas coinciden en que un hábito aislado no es suficiente para hablar de un trastorno . Si se repite de manera excesiva, genera malestar o interfiere en la rutina diaria, podría ser una señal de alerta.

Por eso, aunque lavar el auto no es de por sí algo negativo, si deja de ser una elección y se transforma en una obligación puede ser una pista de que hay una preocupación real detrás de ese hábito .

Fuente: TN


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