La psicología dice que las personas que lavan el auto muy seguido podrían tener este rasgo oculto

Muchas personas tienen la costumbre de lavar el auto muy seguido para mantenerlo impecable. Aunque este hábito puede parecer un indicio de orden y limpieza, si se repite con demasiada frecuencia la psicología advierte que podría esconder un rasgo oculto .

La limpieza constante, para la psicología, puede interpretarse como un signo de necesidad de control . Para algunas personas, limpiar el auto funciona como una manera de sentir que todo está en orden o de reducir la ansiedad.

Aunque esta conducta no necesariamente se trata de un problema, si la persona siente incomodidad, irritación o preocupación excesiva cuando el auto no está lavado puede ser una señal de alerta.

Si lavar el auto deja de ser una elección y se transforma en una obligación, puede ser un indicio de una búsqueda excesiva de perfección o de una necesidad de controlar todo lo que está alrededor.

Algunas señales que pueden aparecer en estos casos son:

De todas maneras, distintos especialistas coinciden en que un hábito aislado no es suficiente para hablar de un trastorno . Si se repite de manera excesiva, genera malestar o interfiere en la rutina diaria, podría ser una señal de alerta.

Por eso, aunque lavar el auto no es de por sí algo negativo, si deja de ser una elección y se transforma en una obligación puede ser una pista de que hay una preocupación real detrás de ese hábito .

Fuente: TN