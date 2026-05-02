Activaron un alerta en Neuquén para encontrar a una mujer y a su bebé de cuatro meses

Una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses desaparecieron hace 24 horas en la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces . Como parte de la búsqueda, la Policía provicial activó la Alerta Nati, un protocolo especial para casos de menores desaparecidos.

Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en Rincón de los Sauces. Desde entonces, nadie pudo volver a contactarlos, indicaron medios locales.

La joven es de tez blanca, tiene cabello castaño claro, ojos oscuros, contextura robusta y mide 1,60 metros. No se sabe qué ropa llevaba al momento de desaparecer .

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la mujer y su hijo puede comunicarse con la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 al teléfono (299) 4210369.

Este mecanismo fue creado a partir de la desaparición de Natalia Ciccioli, de 12 años, en San Martín de los Andes, el 16 de enero de 1994. En ese entonces, la denuncia por desaparición de personas requería esperar 48 horas, pero la gravedad del caso impulsó el desarrollo de un sistema más ágil.

La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, establece que la Policía debe activar de inmediato la alerta , difundir la búsqueda en todos los medios y redes sociales y pedir la colaboración de la ciudadanía ante la desaparición de niñas, niños o adolescentes menores de 18 años. El protocolo además exige que la víctima esté en peligro y que la información disponible sea útil para la localización.

El aviso incluye datos sobre la persona desaparecida y los canales de contacto con las autoridades. Además, la alerta se difunde con un sonido distintivo para que toda la comunidad esté atenta y pueda aportar información.

Hasta hoy, la madre de Natalia, Mirta Acosta, desconoce su paradero.

Fuente: TN