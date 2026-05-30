Senado: el peronismo se mete en la pelea por el pliego de la jueza que quiere bajar Milei

La crisis desatada por la decisión del presidente Javier Milei de vetar el pliego de María Verónica Michelli suma un protagonista inesperado a la discusión. El peronismo, que se mantenía en silencio, también quiere hacer pesar su voto en el debate por el pedido de retiro de la candidata a jueza federal.

El bloque que comanda José Mayans, que viene de pasar un sofocón interno con la aprobación del pliego que extendió el mandato del camarista Carlos "Coco" Mahiques por llegar al límite de la edad jubilatoria, se reunirá el martes o miércoles para alinear posiciones sobre el caso Michelli .

Aún no está definido si buscará sumarse a la presión del PRO, la UCR y los provinciales que exigen a la Casa Rosada un argumento que justifique la decisión de Karina Milei de bajar una candidata que ya tiene las 9 firmas para que se emita el dictamen, aunque aún no fue ingresado el expediente por decisión del oficialismo.

En principio, la controversia generada por esta nominación pone a los K en una situación al menos incomoda, ya que la postulante para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata fue vetada por ser la cuñada del

Las primeras opiniones de pasillos del Senado anticipan que el peronismo no está dispuesto a caer en la lógica de Milei de bajar a una candidata al Poder Judicial por ser pariente de un periodista que lo investigó por su vínculo en la promoción de la criptomoneda LIBRA, que terminó en escándalo.

"No lo debatimos en el bloque, pero los méritos de un juez no pueden estar articulados a sus vínculos familiares o a las preferencias de un presidente. Si cumple con todos los requisitos y pasó la audiencia pública no debería ser objetada ", reflexionó ante Clarín un senador del bloque Justicialista.

Entre las distintas tribus que habitan el peronismo hay al menos tres puntos en común: repudiar la decisión del Ejecutivo, reclamar que el pedido de retiro del pliego se discuta en el recinto y remarcar que el argumento de Milei está alterando el procedimiento de elección de jueces y fiscales .

"Ellos la postulan, ellos la discuten, ellos se pelean y ellos degradan todos los procedimientos", sintetizó, con cierto tono de indignación, un peronista clásico que no dudó en calificar como "vergonzosa" la maniobra de la Casa Rosada. La protesta es por el fundamento que dejó trascender el oficialismo que asegura que Michelli puede quedarse afuera por ser la cuñada de un periodista.

Lo cierto es que el bloque de Mayans puede ser decisivo para aceptar o rechazar el pedido del Gobierno en el recinto, pese a que no participó en la firma del dictamen por su decisión de no integrar la comisión de Acuerdos en protesta por la forma en que Patricia Bullrich distribuyó los lugares en la misma en un pacto con los aliados dejándole reservadas 3 sillas que aún no ocupó.

Aunque hay un dato que no pasa desapercibido y que tiene que ver con la opinión de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en San José 1111 y fue crítica de las publicaciones de Alconada Mon. Esa situación mantiene algunos interrogantes sobre la posición del bloque.

Sin embargo, en el espacio que reúne 25 senadores, entre propios y aliados, no descartaron la posibilidad de plantear una cuestión de privilegio en la sesión del próximo jueves para que lleven al recinto el pliego de Michelli .

Lo que ocurre es que el libertario Juan Carlos Pagotto , presidente de la comisión de Acuerdos tiene cajoneado el despacho de la candidata a pesar de que reúne 9 avales entre las firmas de los radicales Carolina Losada, Maximiliano Abad, Mariana Juri; el misionero Martín Goerling (PRO) y el correntino Carlos "Camau" Espínola, quien es uno de los aliados firmes del oficialismo.

A ellos se suman las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; la salteña Flavia Royón y el misionero Carlos Arce, todos con terminal en los gobiernos de sus respectivas provincias.

"No puede manejarse un pliego de una manera antojadiza", planteó un senador peronista anticipando lo que se viene para la próxima reunión de Labor Parlamentaria que está agendada para el miércoles a las 11, que seguramente será encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel , enfrentada con Karina Milei.

Para la sesión del jueves, los dialoguistas vuelven a reclamar el ingreso de los candidatos a cubrir las vacantes en los fueros judiciales del interior del país, otro tema que seguramente generará más tensión con la Casa Rosada.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín