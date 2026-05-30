Hay 9 proyectos que traban el Senado y los aliados piden fijar prioridades

Patricia Bullrich gestiona las demandas de Javier Milei en un Senado colapsado de proyectos. La Cámara Alta está en plena negociación por más de 70 pliegos judiciales, que intentarán votar la semana que viene junto al proyecto de Propiedad Privada y el acuerdo por Holdouts. Pero en el medio se encuentra la mega ley de Reforma Electoral, la reforma en Salud Mental, las leyes que recibió de Diputados ("Hojarasca" y Zonas Frías) y la que envió esta semana la Casa Rosada: la derogación del Etiquetado Frontal y Ludopatía.

Por si fuera poco en 10 días empieza el mundial y en julio es el receso de invierno . Desde ambas Cámaras salieron a instalar que no se planchará la actividad del Congreso. "Somos libertarios, no prohibimos, el que quiera viajar que lo haga pero no va a ser bien visto", plantearon.

Mientras tanto, los aliados piden fijar prioridades. "Estamos viendo cómo tratar lo anterior y ya mandan nuevos", señaló un aliado. "El que mucho abarca poco aprieta", bromeó otro.

En el oficialismo, a pesar de que se realizó el martes una nueva reunión de Mesa Política , no informan cuál será la hoja de ruta. Primero quieren allanarle el camino a la sesión prevista para el jueves que viene .

En La Libertad Avanza confirman que el temario incluirá los pliegos de jueces dictaminados, el acuerdo con los holdouts -que estuvo a punto de votarse pero debió volver a comisión por la adenda enviada por el Gobierno- y l a Ley de Propiedad Privada impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que quedó diluida en el dictamen .

Pero el listado de pliegos a discutir está envuelto en discusiones por contramarchas del propio oficialismo, que no quiere votar a algunos de los propuestos por su Gobierno.

Es el caso de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, quienes el oficialismo decidió dejarlos "stand by" por su relación con presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. También de Juan Manuel Mejuto, cuya nominación generó cuestionamientos por sus supuestos vínculos con el kirchnerismo. Y ahora pidieron retirar directamente el de María Verónica Michelli, todo indica que por ser cuñada del

El tema ya le genera tensión a Bullrich con sus aliados del PRO y la UCR que no quieren quedar enchastrados con la maniobra. " El Gobierno tiene que dar las explicaciones", declaró el jefe del PRO, Martín Goerling.

El proyecto de Propiedad Privada necesita estar aceitado con los gobernadores para conseguir luz verde. Para alcanzar dictamen, LLA debió eliminar por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) e hizo cambios en los artículos de desalojos y expropiaciones .

Mientras tanto, quedó freezada la Reforma Electoral que incluye desde la eliminación de las PASO hasta la sanción de Ficha Limpia, pasando por cambios estructurales a la ley de partidos políticos y su financiamiento.

Tras el cortocircuito entre Bullrich - que sabiendo que no tiene los votos estaba dispuesta a hacer cambios a las PASO y tratar Ficha Limpia aparte- y Karina Milei -que dio la orden de todo o nada- por ahora la reforma quedó en nada. Aunque el ministro de Interior, Diego Santilli, hará el intento de convencer a gobernadores.

La próxima semana el oficialismo sí buscará darle dictamen a la Ley de Salud Mental, que entre sus puntos clave, flexibiliza las internaciones involuntarias.

En medio de todo esto, Diputados le giró a la Cámara Alta la media sanción de la "Ley Hojarasca" -otra iniciativa de Sturzenegger- y el proyecto de cambios al régimen de Zonas Frías, que recorta el subsidio a las tarifas del gas. Un tema sensible para la mayoría de las provincias, aunque si el oficialismo replica el acuerdo con los gobernadores podría convertirla en ley

Por si fuera poco, el Ejecutivo envió dos de los cuatro proyectos que mandó esta semana para que ingresen por el Senado: la derogación de la Ley de Etiquetado y una ley de ludopatía. Dos temas sensibles que ya generaron amplios debates en el Congreso. Este viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni anunció el envío de un proyecto que reforma de la Ley de Sociedades , todavía no confirmaron por qué Cámara entrará.

La Ley de Etiquetado tuvo más de un año de discusión hasta convertirse en ley, mientras que hubo un proyecto de prevención contra la ludopatía que llegó a tener media sanción de Diputados pero que nunca llegó a discutirse siquiera en el Senado. El oficialismo lo consideraba demasiado restrictivo.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín