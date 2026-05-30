Adelantos de Coparticipación y ATN, los premios de Milei para los gobernadores aliados

El oficialismo logró hilvanar después de mucho tiempo triunfos en el Congreso , que -otra vez- blindaron aliados clave. Rápido de reflejos, el Gobierno envió un nuevo proyecto para modificar la ley de sociedades que se suma a la batería que ya espera en el Congreso , con la reforma política -y la suspensión o eliminación de las PASO- como principal objetivo . Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) le sirvieron a Javier Milei para sumar voluntades y conseguir voto. El Gobierno acaba de cerrar el grifo de ese lubricante en mayo con los primeros indicios de recuperación.

La distribución de esos recursos discrecionales -que solo se otorgan por desajustes financieros o desastres naturales y se conforma con un porcentaje de la masa coparticipable y del impuesto a las Ganancias , más un aporte fijo- sincera la sintonía de la Casa Rosada con algunos gobernadores en particular y la enemistad manifiesta con otros.

Látigo y billetera , una vieja fórmula que probaron los antecesores de Milei, con la recaudación nacional y provincial a la baja en los primeros cuatros meses y con un primer trimestre “desastroso”, al decir de un ministro, que también afectó los números de la coparticipación federal , que recién en mayo mostró signos de recuperación.

Después de un cuatrimestre en caída libre , las transferencias automáticas crecieron en mayo un 8.6 por ciento en términos reales y el Estado repartió -como marca la ley- más de $8 billones , un crecimiento del 41% con relación al mes anterior , según las cifras oficiales. Desde el Centro de Economía Política (CEPA), a cargo de Hernán Letcher, matizan que ese crecimiento se explica por la caída del 20% en mayo de 2025 .

Por eso, las provincias más cercanas a la administración libertaria sortearon el primer y doloroso cuatrimestre con pedidos de ATN , que no son tan jugosos como las transferencias automáticas . Hasta ahora solo 13 provincias se repartieron recursos discrecionales .

Los legisladores que reportan a los gobernadores de esos distritos suelen votar en sintonía con LLA en el Congreso. Se trata, en esencia, de los mismos mandatarios provinciales que viajaron a Nueva York para la Argentina Week. Son casi los mismos, también, que en 2025 se repartieron un total de $207.500 millones por el mismo concepto .

En la lista de provincias premiadas este año, de las beneficiadas el año pasado solo falta Buenos Aires , que en 2025 apenas obtuvo $10 mil millones tras las inundaciones en Bahía Blanca . La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego tampoco recibieron beneficios este año. Córdoba , la segunda provincia más poblada del país, no recibió hasta fines de abril ni un peso extra en materia de ATN . La Ciudad tampoco figura en el listado, pero días atrás Jorge Macri se acaba de asegurar $ 810 mil millones de deuda por coparticipación en forma de bonos .

Así como las transferencias se aceleraron en diciembre pasado después de las elecciones, el Gobierno abrió la billetera en marzo, cuando duplicó los giros que había realizado en febrero y después de un enero seco . El reparto, no obstante, cayó un 53% en relación al último mes de 2025 .

Misiones es desde 2024 la provincia más beneficiada con ATN . Sus legisladores votan siempre alineados con el Gobierno . Hasta abril recibió $14 mil millones.

Es la misma cifra que el Tesoro transfirió a Corrientes , cuyo gobernador, el radical Juan Pablo Valdés , volvió a construir puentes con la Rosada tras la ruptura en los comicios provinciales del año pasado.

Sin embargo, por ahora, los senadores de la UCR son los que bloquean los planes del Gobierno para eliminar las PASO . “Es por la política, ya no lloran por la economía”, dicen en Balcarce 50. En el gabinete registran un alza en la recaudación y números verdes en las cuentas de 12 de provincias .

El santafesino Maximiliano Pullaro -que mantiene una relación sinuosa con la gestión libertaria- recibió $3 mil millones por las inundaciones en el norte de la provincia, después de la medida de fuerza de la policía provincial.

En lo que va de 2026, Entre Ríos se convirtió en una de las provincias más beneficiadas. En materia de ATN había recibido $6 mil millones en marzo, y $4 mil millones, en abri l. En los últimos días, Rogelio Frigerio, sin embargo, se aseguró la reestructuración de la deuda contraída por un adelanto de coparticipación que Milei puso arriba de la mesa vía decreto para sortear el inicio de un año en caída libre.

Doce provincias ya recurrieron a esa misma herramienta, que otorga de hasta $400 mil millones, con una tasa del 15% , muy por debajo de lo que venían pagando con préstamos locales que tenían un interés cercano al 38% . Los distritos que recurrieron a esos adelantos son casi los mismas que recibieron ATN en 2024 y 2025 , aunque también opositores duros, como La Rioja y Tierra del Fuego .

Tucumán, el quinto distrito del país y el más beneficiado en 2025 -con $35 mil millones- no recibió ATN en los primeros cuatro meses del año, pero el siempre colaborador Osvaldo Jaldo se aseguró un adelanto -préstamo- de copa equivalente a una masa y media salarial. .

Frigerio fue uno de los aliados electorales de LLA en 2025 , en el que quedó segundo en materia de transferencias ($19 mil millones). Junto al radical mendocino Alfredo Cornejo fue uno de los primeros en reunirse con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem para explorar avances de cara a 2027 . El año pasado ya había conseguido que el ANSES financie en cuotas de $6 mil millones mensuales la deuda que mantiene con la caja jubilatoria de la provincia. Esta semana, el gobernador del PRO coincidirá con Mauricio Macri en Santa Fe en el marco de la gira con la que el ex presidente recorre el país.

Mendoza también se ubica en el podio de los distritos que más fondos recibieron hasta el 30 abril: $14 mil millones . Los diputados de Cornejo que habían votado a favor de las nuevas zonas frías en 2021 ahora levantaron la mano para eliminarlas. El gobernador radical no le saca el cuerpo a la alianza política y acompañó a Manuel Adorni a la inauguración del flamante parque solar en la localidad de El Quemado, donde Luis Caputo pegó el faltazo .

El jefe de Gabinete es, junto al ministro del Interior Diego Santilli, el encargado de firmar las autorizaciones de los ATN. Caputo acaba de recortar $320 mil millones del fondo que los financia y donde el año pasado quedaron sin distribuir -después de la frustrada ley de los gobernadores para repartírselo- $ 740.356 millones .

Con la misma resolución en la recortó fondos en ministerios, el ministro de Economía obligó a organismos públicos y entes autárquicos a comprar bonos del Tesoro con sus excedentes, un detalle que para el ex jefe de la Aduana Guillermo Michel equivale a que las provincias financien a tasa cero al Gobierno .

No todos sufren: a las cifras astronómicas que le deja Vaca Muerta en las arcas provinciales, el neuquino Rolando Figueroa sumó $12 mil millones vía ATN .

El salteño Gustavo Sáenz , que pasó dos veces por la Casa Rosada en dos semanas y fue recibido por Santilli, Karina Milei y Lule Menem, no solo le arranca sonrisas a Milei con sus imitaciones de Sandro . También consiguió $11 mil millones por ATN y una masa y media salarial por adelanto de copa . Sus legisladores amenazaron con votar en contra de la derogación de las zonas frías, pero al final se dividieron, dos a favor y una en contra .

Su vecino Raúl Jalil, que ayudó a romper el bloque del peronismo, se mostró más distante de la Rosada en el inicio del año, pero acaso los $6500 millones que recibió en abril lo mantienen en el redil.

El mismo monto recibió Chubut, a cargo del macrista Ignacio Torres , cuyos legisladores dejaron un mensaje elocuente en el Congreso, en la última sesión. “ Estamos en una muy buena sintonía ”, advirtieron.

Chaco, que gobierna Leandro Zdero -otro aliado electoral del Gobierno, que ya avanzó en la estrategia común para 2027- también contó con $ 10 mil millones por ATN ; el mismo monto que se aseguró San Juan, cuyo mandatario Marcelo Orrego tiene buen vínculo con la Rosada. Jujuy ($5 mil millones) y Santa Cruz ($4 mil millones) recibieron menos.

Los números auspiciosos del Gobierno chocan con el prisma del CEPA , que pone la lupa en la caída de impuestos coparticipables como el IVA (-9,5%), que refleja la caída del consumo. La entidad, que también dirige la diputada peronista Julia Strada , explica el crecimiento de la coparticipación por el aumento y alcance del Impuesto a las Ganancias.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín