Se está tragando un sapo, señor Trump, no una langosta

Solo quedan dos preguntas sobre la guerra de Estados Unidos con Irán . Una, ¿ cuánto tendrá que tragarse su orgullo el presidente Donald Trump para poner fin a este conflicto con al menos algunos logros? Y dos, ¿nos dirá que el sapo que se está tragando es langosta o filet mignon?

Personalmente, no me molesta que Trump tenga que tragarse una buena dosis de humillación —por ejemplo, la “rendición incondicional” de Irán que prometió no va a llegar — si eso conduce a que Irán renuncie a sus cerca de 450 kilos de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas. Eso sacaría de la mesa la amenaza inmediata de una bomba iraní, y sería algo muy positivo.

Pero, por favor, ahórrenme el disparate de que Trump consiguió un acuerdo perfecto y exquisito . Porque asegurar ese uranio altamente enriquecido no solo dejará en el poder al vil y asesino régimen de la república islámica —que seguirá conservando unas 10 toneladas de uranio de bajo enriquecimiento —, sino que además lo fortalecerá de maneras preocupantes.

Para empezar, Trump, el vicepresidente JD Vance , el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio serán recordados como el equipo que le dio a la república islámica una segunda oportunidad justo cuando estaba más acorralada que nunca por su propio pueblo .

Eso se debe a que la única forma en que Irán renunciará a ese uranio cercano al grado necesario para una bomba será como parte de un acuerdo que, con el tiempo, levante el bloqueo estadounidense a las exportaciones petroleras iraníes y toda la red de sanciones económicas de Washington contra Teherán. Ese alivio le dará al régimen una enorme inyección de dinero, que podrá usar para cooptar —o seguir reprimiendo— a sus opositores internos y para alimentar a sus aliados en el Líbano, Irak y Yemen .

“Trump lanzó esta guerra de elección con el objetivo transformador de un cambio de régimen” , me dijo Robert Litwak, experto en control de armas y autor de Rogue States and U.S. Foreign Policy . “ Está a punto de terminarla mediante un acuerdo transaccional que será una variante del pacto que Obama negoció en 2015 , y que Trump descartó imprudentemente en 2018, que limitaba las ambiciones nucleares de Irán”.

Un acuerdo transaccional de ese tipo, que deje al régimen en el poder, será anatema para los halcones trumpistas , “que definen la amenaza de Irán como derivada del carácter de su régimen”, añadió Litwak.

Como Trump y su equipo de seguridad nacional aparentemente no hicieron ninguna planificación de escenarios antes de la guerra —y se apoyaron solo en las promesas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , de que el régimen iraní caería como un castillo de naipes después de unas semanas de intensos bombardeos—, no anticiparon lo que Irán podía hacer con la espalda contra la pared .

Lo primero fue cerrar el estrecho de Ormuz , la ruta vital del transporte petrolero por la que pasa cerca del 20% del crudo mundial, una medida que disparó el precio que usted paga en el surtidor. Con apenas algunos drones, misiles de crucero y miembros de la Guardia Revolucionaria en lanchas rápidas disparando ametralladoras, Irán descubrió que podía poner a la economía estadounidense y a muchas otras contra las cuerdas .

Dicho de otro modo, Trump y Netanyahu supusieron que sus gigantescos sistemas de armas multimillonarios podían usarse para bombardear a Irán hasta obligarlo a renunciar a los ingredientes necesarios para un arma de destrucción masiva. Pero, accidentalmente, permitieron que Irán descubriera que tenía un arma de “disrupción masiva” : drones baratos capaces de cerrar el estrecho de Ormuz.

Ahora, y para siempre, los iraníes sabrán que nosotros sabemos que Teherán puede cerrar el grifo petrolero más importante del mundo cuando quiera. Esa nueva fuente de poder de presión para el régimen iraní no tiene precio.

Que Trump no haya previsto esto no es casualidad. Se debe a que cree que lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada .

¿Recuerdan cuando Trump y Vance sermonearon al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky , en el Salón Oval el año pasado, diciéndole que no tenía “cartas” y que, en esencia, debía someterse a la voluntad de Vladimir Putin, el líder por el que Trump siente una evidente fascinación? Imaginen si Trump y Vance, en cambio, hubieran sido curiosos y humildes y le hubieran preguntado a Zelensky: “Volodimir, tu capacidad para resistir a la superpotencia rusa ha sido asombrosa. ¿Qué cartas pudiste jugar para lograrlo?”.

Zelensky habría respondido: “Señor Trump, señor Vance, déjenme contarles cómo los drones han remodelado el campo de batalla moderno y han permitido que los pequeños actúen como grandes y los débiles como fuertes”.

Quizá entonces Trump le habría preguntado a Hegseth antes de iniciar esta guerra con grandes ataques: “Oye, Pete, ¿y si Irán hace como Ucrania y simplemente lanza unos drones de 30.000 dólares al estrecho de Ormuz y lo cierra? ¿Qué hacemos entonces?”.

Como Trump aparentemente nunca hizo esa pregunta, y Hegseth fue demasiado ignorante o tuvo demasiado miedo para hacerla, el régimen de la Guardia Revolucionaria iraní “ha logrado el equivalente funcional de un arma nuclear gracias a su capacidad de estrangular la economía global cerrando el estrecho de Ormuz y de tomar como rehenes la infraestructura petrolera y civil de los Estados del Golfo” , dijo Litwak.

Lo que Trump tampoco se preguntó fue: ¿qué pasa si Irán responde a los ataques aéreos estadounidenses intentando golpear la infraestructura petrolera de los aliados árabes de Estados Unidos en el Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Bahréin ?

Eso es exactamente lo que hizo Irán. Entre otras cosas, con ataques de drones y misiles de crucero en marzo, informó Reuters, Irán “dejó fuera de servicio el 17% de la capacidad exportadora de gas natural licuado de Qatar, lo que provocó pérdidas anuales estimadas en 20.000 millones de dólares y amenazó los suministros a Europa y Asia” . La agencia agregó: “Las reparaciones dejarán fuera de servicio 12,8 millones de toneladas anuales de GNL durante tres a cinco años”.

Básicamente, Irán les lanzó a los vulnerables Estados petroleros árabes del Golfo aliados de Estados Unidos el equivalente geoestratégico de aquella frase de El mago de Oz , cuando la Bruja Mala del Oeste le dice al espantapájaros de paja: “¿Qué tal un poco de fuego, Espantapájaros?”.

Ahora se entiende por qué los productores árabes de petróleo no quieren en absoluto que Trump reanude la guerra, y cómo Teherán está usando eso como palanca en sus negociaciones con Washington.

Esto es lo que también pueden ver tanto Irán como nuestros aliados. Trump no es una persona mentalmente estable y, por lo tanto, ni él ni su Estados Unidos son confiables . La última prueba es una propuesta que Trump lanzó durante el fin de semana, tan desquiciada que parecía salida de alguien sentado a su lado en el bar de Mar-a-Lago.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que, a la luz de “todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar reunir las piezas de este rompecabezas tan complejo”, estaba “solicitando de manera obligatoria que todos los países firmen inmediatamente los Acuerdos de Abraham” . La lista incluía a Turquía, cuyo líder detesta a Netanyahu y ya mantiene vínculos con Israel; Pakistán, que desde hace mucho alberga animosidad hacia Israel; Jordania y Egipto, que ya tienen tratados de paz con Israel, por lo que no necesitarían sumarse a los Acuerdos de Abraham; y Arabia Saudita, que dejó muy claro que la única forma en que normalizará —o debería normalizar— relaciones con Israel es si Israel abre un camino con los palestinos hacia una solución de dos Estados.

Trump incluso afirmó que varios aliados le dijeron que “se sentirían honrados” si el propio Irán se sumara a los acuerdos . Si Irán los firma, “será el acuerdo más importante que cualquiera de estos grandes países, aunque siempre en conflicto, firmará jamás”, escribió. “Nada en el pasado, ni en el futuro, lo superará”.

¿En qué planeta de la Vía Láctea este régimen de Teherán, prácticamente fundado sobre el odio a Israel, se levantaría de pronto para hacer la paz con él después de esta guerra?

Todo el asunto fue tan ridículo, infantil y ajeno a cualquier revisión de expertos que debió dejar a nuestros aliados israelíes y árabes profundamente preocupados ante la idea de que su protector estadounidense esté conducido por un hombre verdaderamente inestable.

Así que permítanme terminar con lo que dije el día en que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra: nada mejoraría más el futuro de Medio Oriente que la caída de este terrible régimen en Teherán y la eliminación de sus ambiciones nucleares .

Pero para lograrlo se necesitaba un plan muy sofisticado, haber pensado todos los escenarios posibles y haber sumado la mayor cantidad de aliados y legitimidad global posible, porque sería difícil y llevaría tiempo. Trump y su equipo de payasos no hicieron nada de eso .

Sí, desplegaron una fuerza militar inmensa y dañaron las capacidades nucleares y militares convencionales de Irán. Eso es muy positivo. Y si Trump logra sacar de Irán el uranio cercano al grado necesario para una bomba, será todavía mejor .

Pero sus seguidores no deberían engañarse ni engañar a nuestros aliados: incluso si consigue esas cosas, ahora tendremos que pagarlas dándole a uno de los peores regímenes del mundo una nueva oportunidad de vida, un control permanente sobre suministros petroleros críticos para el mundo y los recursos para seguir causando estragos en la región.

Así que, por favor, no me digan que esto es langosta o filet mignon.

Fuente: La Nación