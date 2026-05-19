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MADARIAGA

Se entregaron los cuadros de la 7º edición de la muestra "Lindo pago Madariaga"

Redacción CNM mayo 19, 2026

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En esta oportunidad, la convocatoria de vecinos que formaron parte de la iniciativa fue record y hubo 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟎 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨𝐬.


La exposición finalizó hoy con la donación de las creaciones a instituciones, personalidades destacadas y comercios de la ciudad.



El acto se concretó con la presencia de la vecina impulsora de la propuesta, Marcela Parramón, los vecinos que realizaron la obra de arte y los benefactores.


También se acercó al lugar para formar parte del evento el intendente, Carlos Esteban Santoro, el concejal, Marcos Jovanovic, y los funcionarios: Karina Uribe, Juan Ignacio Odriosola y Carlos Tagliaferrro.


A continuación el listado de instituciones, vecinos y comercios que recibieron un cuadro:

-Centro Integral de Asistencia Geriátrica

-Centro Integral Neurológico y Traumatólogico

-Hogar Sagrada Familia

-CAPS "R.Favaloro"

-CAPS "A.Costa"

-CAPS del Barrio San Martín B

-Vacunatorio

-Sala Oncológica

-Centro Prevención de Adicciones

-Secretaría de Turismo

-Club Atlético Huracán

-Club Deportivo El león

-Centro de Observación de Aves

-Boliche Paraje Juancho

-Escuela Huellas del Tuyú

-Escuela Primaria Nº 3

-Escuela Primaria Nº 7

-Escuela Primaria Nº 8

-Escuela Primaria Nº 15

-Escuela Primaria Nº30

-Escuela Primaria Nº 31

-Escuela Secundaria Nº 2

-Escuela de Educación Técnica Nº 1

-Escuela de Educación Agraria Nº 1

-Escuela de Arte Atahualpa Yupanqui

-Sociedad Española

-Sociedad Yugoeslava

-Biblioteca Pública José Hernández

-Sociedad de fomento Barrio Martin Fierro

-Instituto San José , nivel secundario

-FM XL

-Pulpería La cruz del sur

-Agrupación Renacer Criollo

-Bomberos Voluntarios

-Sindicato de empleados municipales

-Panadería La industrial

-Auxiliar Matías Acosta por Brigada canina

-Luciano Caraccioli

-Adrian Oliveras

-Julián Tevez

-En memoria de Don Saúl Fernández

-Roberto "Pingüino" Méndez

-Lorena Barrientos


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