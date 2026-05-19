Se entregaron los cuadros de la 7º edición de la muestra "Lindo pago Madariaga"

En esta oportunidad, la convocatoria de vecinos que formaron parte de la iniciativa fue record y hubo 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟎 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨𝐬.
La exposición finalizó hoy con la donación de las creaciones a instituciones, personalidades destacadas y comercios de la ciudad.
El acto se concretó con la presencia de la vecina impulsora de la propuesta, Marcela Parramón, los vecinos que realizaron la obra de arte y los benefactores.
También se acercó al lugar para formar parte del evento el intendente, Carlos Esteban Santoro, el concejal, Marcos Jovanovic, y los funcionarios: Karina Uribe, Juan Ignacio Odriosola y Carlos Tagliaferrro.
A continuación el listado de instituciones, vecinos y comercios que recibieron un cuadro:
-Centro Integral de Asistencia Geriátrica
-Centro Integral Neurológico y Traumatólogico
-Hogar Sagrada Familia
-CAPS "R.Favaloro"
-CAPS "A.Costa"
-CAPS del Barrio San Martín B
-Vacunatorio
-Sala Oncológica
-Centro Prevención de Adicciones
-Secretaría de Turismo
-Club Atlético Huracán
-Club Deportivo El león
-Centro de Observación de Aves
-Boliche Paraje Juancho
-Escuela Huellas del Tuyú
-Escuela Primaria Nº 3
-Escuela Primaria Nº 7
-Escuela Primaria Nº 8
-Escuela Primaria Nº 15
-Escuela Primaria Nº30
-Escuela Primaria Nº 31
-Escuela Secundaria Nº 2
-Escuela de Educación Técnica Nº 1
-Escuela de Educación Agraria Nº 1
-Escuela de Arte Atahualpa Yupanqui
-Sociedad Española
-Sociedad Yugoeslava
-Biblioteca Pública José Hernández
-Sociedad de fomento Barrio Martin Fierro
-Instituto San José , nivel secundario
-FM XL
-Pulpería La cruz del sur
-Agrupación Renacer Criollo
-Bomberos Voluntarios
-Sindicato de empleados municipales
-Panadería La industrial
-Auxiliar Matías Acosta por Brigada canina
-Luciano Caraccioli
-Adrian Oliveras
-Julián Tevez
-En memoria de Don Saúl Fernández
-Roberto "Pingüino" Méndez
-Lorena Barrientos
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