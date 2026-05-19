MADARIAGA: Santoro participó de la firma de un importante convenio entre Bangladesh y la UTN

MADARIAGA

Días atrás el intendente, Carlos Esteban Santoro fue invitado a participar de la firma de un convenio marco de cooperación y colaboración entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cámara de Comercio e Industria Argentina–Bangladesh (ABCCI).





El objetivo principal de este convenio es construir un puente real entre Argentina y Bangladesh en materia de industria, tecnología, educación e innovación.





Cabe recordar que Madariaga firmó el mes pasado una Carta de Intención con la ABCCI (Argentina Bangladesh Chamber of Commerce & Industry) a fin de avanzar en el desarrollo de un Polo Industrial Textil en el Parque Industrial de Ruta 56, por lo que esta alianza con la UTN resulta de gran importancia para nuestra ciudad.





De esta manera la universidad podrá trabajar en la formulación y viabilidad de dicho proyecto y, posteriormente, en el desarrollo tecnológico de la actividad textil en la que será de gran utilidad el uso de la robótica y la inteligencia artificial.





La iniciativa apunta a posicionar a Madariaga como un centro estratégico de la industria textil en la provincia de Buenos Aires, promoviendo un modelo de cooperación internacional que articule capacidades locales con la experiencia de Bangladesh, uno de los principales referentes mundiales del sector.





La firma se concretó en la ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo del rector de la universidad, Rubén Soro y Alim Al Razer, presidente de la ABCCI.