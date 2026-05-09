Se conoció el último pedido de ayuda de Graciela López, la mujer asesinada por su expareja policía en Chaco

La madre de Graciela López, la mujer asesinada por su expareja en Chaco , contó que la joven logró enviarle la ubicación a donde la había llevado Luciano Estudie antes de cometer el crimen.

Antes de compartir el mapa vía Whatsapp, la víctima suplicó: “Llamá a la policía. Buscá la forma de ayudarme, estoy amenazada. No me llames”.

Olga, madre de la víctima, mostró la captura de la última conversación que tuvo con su hija al diario Norte Grande Federal .

Gracias a ese mensaje, Olga logró avisarle a la Policía. Las autoridades se presentaron en el paraje Las Tres Bocas, donde Graciela López y uno de sus tres hijos, estaban secuestrados por el cabo primero, pero los intentos por disuadirlo fueron en vano.

La familia de Graciela López también reveló que sufría violencia, y que Estudie la sometió a amenazas, maltratos y aislamiento durante años. “Le pegaba con el cinto, la encerraba y la aislaba de toda la familia”, contaron en diálogo con el medio citado. “Le pegaba estando embarazada, venía morada”, agregaron.

Gabriela, hermana de Graciela, contó a Norte Grande Federal que la joven decidió no denunciar a su expareja por amenazas y violencia de género para proteger a sus familiares. “Ella no denunció nada y se llevó todo con ella. Se fue porque salvó a sus hijos y a mis viejos. Ella se llevó todo con ella para salvar a los demás”. Según su testimonio, lo hizo porque Estudie “estaba decidido a hacer cualquier cosa, iba a haber una masacre”.

Por su parte, Olga lamentó no poder evitar la desgracia. “No llegamos a tiempo para salvarla. Eso es lo que más duele”.

Mauro, expareja de Graciela y padre de sus dos hijas mayores, aseguró que intentó ayudarla radicando una denuncia, pero los funcionarios lo recibieron “con burla”. Según contó el hombre, sus nenas llegaron a presenciar un episodio en que el policía le pegó con un cinto a la mujer.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Arreguín, informó que la Fiscalía está recolectando la información sobre el crimen, detalló Diario Chaco . “La Fiscalía está reconstruyendo no solo este suceso y la previa a estos momentos, sino también el contexto de violencia en el que Graciela vivía”, señaló.

La madre y la hermana de Graciela declararon ante la Justicia este viernes. Queda pendiente otro testimonio clave, el del hermano de la víctima, quien recibió al menor de sus hijos momentos antes del femicidio.

El martes pasado, Estudie tomó de rehén a Graciela Mabel López (33) y a su hijo menor de edad y se dirigió al paraje Tres Bocas, a orillas de El Paranacito, en la ciudad de Puerto Vilelas, según informó Diario Chaco .

Cuando el personal de la comisaría de Vilelas se presentó en el lugar para evitar el crimen, el hombre se atrincheró . Mientras los agentes esperaban el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Justicia (COE), Estudie seguía apuntando a la víctima en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros. Sin embargo, accedió a liberar al nene.

Las autoridades intentaron negociar, pero el cabo, que trabaja en la comisaría N°4, confesó con resignación que ya estaba “jugado” y que previamente había hecho “una macana”.

Así, frente a los agentes, Estudie mató de un tiro en la cabeza a la mujer y disparó una vez contra las fuerzas desplegadas en el lugar. En ese momento, un integrante del COE logró herirlo en el rostro para neutralizarlo.

Estudie fue trasladado de emergencia al Hospital Perrando, donde ingresó en terapia intensiva después del mediodía, pero fue estabilizado. El informe médico reveló que sufrió una herida “de arma de fuego con orificio de entrada en mentón y salida en el rostro”. Luego, el agresor fue derivado a un sanatorio Privado en Resistencia, done quedó internado bajo custodia.

Tras el caótico momento que terminó en tragedia, las autoridades pudieron reconstruir el doble crimen, que comenzó en la mañana.

Según confirmaron al diario citado, el policía se presentó en la casa de su padre, Luciano Alberto Estudie (57) , en la calle Lestani al 650 del barrio Villa Libertad, en Resistencia. Su intención era pedirle prestado su auto. Ante la negativa, el oficial decidió dispararle, y su hermana encontró el cuerpo en la habitación de la planta alta poco después.

Ese fue el vehículo que Luciano Estudie utilizó para llegar a la casa de Graciela López.

Durante la investigación inicial en El Paranacito, las autoridades encontraron el celular del policía en el agua, lo que será un elemento clave para el caso. También confiscaron el celular de la víctima.

Fuente: TN