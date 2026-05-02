Santiago Caputo pierde poder ante el avance de Karina Milei, pero no renuncia y monitorea privatizaciones, pliegos y cargos

En septiembre de 2021, seis ministros de Alberto Fernández difundieron sus respectivas renuncias en los medios. Ninguno oficializó la dimisión y el entonces presidente no quiso o no pudo echarlos . Tampoco, al principal representante de La Cámpora en el gabinete, Eduardo “Wado” de Pedro , que dos años después -con el consejo del actual gerente de relaciones institucionales de YPF y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Guillermo Garat - intentaría consolidar una frustrada candidatura presidencial. A casi un lustro de las renuncias que no fueron, el asesor más importante de Javier Milei imita el juego de De Pedro y deja correr las versiones de una posible salida, que - spoiler alert - tampoco se concretará.

Karina Milei astilló lo que quedaba del denominado triángulo de hierro , pero Caputo no se fue. Quedó claro quién mandaba antes y después de las elecciones de 2025, cuando el asesor no pudo colar nombres propios en las listas. Se reafirmó tarde cuando la hermana del Presidente -legitimada por el triunfo en las urnas- ungió a Manuel Adorni como jefe de Gabinete , un cargo que el asesor quería para sí.

El consultor no abandonó el Gobierno cuando la hermanísima nombró a Juan Mahiques en el ministerio de Justicia y obturó el desembarco de Guillermo Montenegro que auspiciaban Caputo y su amigo Sebastián Amerio , actual procurador, denigrado cuando Santiago Viola quedó confirmado como viceministro.

La pelea por los pliegos de jueces y fiscales se mantiene por estos días, con el ingreso de un centenar de candidatos promovidos por el oficialismo. La última veintena fue más consensuada por la política y puertas adentro del Gobierno de lo que muchos están dispuestos a admitir. Hubo más ruido con los que ingresaron a principios de abril.

Entre ellos sobresalía el nombre de Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Suprema, y candidato del Gobierno para ocupar el juzgado federal de Santa Fe.

El asesor cuestionó esta semana al titular del máximo Tribunal en X. “ Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto ”, contestó en X a un posteo de Federico Domínguez, un economista que suele defender al Gobierno en redes, que replicaba la ponencia del magistrado en ExpoEfi. Rosatti consignaba en línea con el Ejecutivo que la emisión descontrolada de moneda sin respaldo es inconstitucional.

Caputo también había señalado recientemente a Silvio Robles , vocero del titular del Corte, cuya familia tiene conexión con Martín Menem .

La interna en el Gobierno acumula meses y ofrece al Ejecutivo una narrativa a mano para “inundar la zona” ( flood the zone ), que promovió Steve Bannon , ex colaborador de Donald Trump y activo miembro de la CPAC . Como escribió Mario Riorda en Clarín , en tiempos de crisis puede ser una táctica temeraria o peligrosa.

En el universo de Caputo siempre desmienten estrategias conspirativas. Ahora asumen que no hubo ninguna intencionalidad en la información que Adorni brindó al Congreso sobre los gastos en el extranjero de ejecutivos de la empresa estatal Nucleoeléctrica en discotecas y free shop . Lo califican como un error involuntario que no buscaba desviar la atención ni apuntar contra Demian Reidel . Curiosamente el ex CEO de la empresa atómica tuvo que ceder su lugar a gente cercana a Caputo luego de las revelaciones de presuntos sobreprecios en la contratación de servicios de basura .

En esa estructura manda Diego Chaher , a cargo de las privatizaciones y muy cercano al asesor, aunque en los papeles la Agencia de Transformación de Empresas Públicas depende del ministro de Economía. El Gobierno quiere destinar un porcentaje de los US$ 2 mil millones que pretende recaudar con privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, una iniciativa que el Ejecutivo ya anunció en tres oportunidades.

El Grupo Edison de la familia Neuss, muy cercanos al asesor y financistas de la Fundación Faro, el think tank libertario, acaba de picar en punta para la compra de Transener.

Mientras tanto, todo es un gesto que merece ser interpretado: los saludos entre Karina y Santiago , los abrazos del Presidente, las manos en los bolsillos y los faltazos, como los de los ministros del Gobierno a la tan ansiada SIDE para la creación del Centro Nacional de Antiterrorismo . El asesor que colocó al contador de su familia, Cristian Auguadra , como jefe de los espías, cuestionó a los medios luego de que el FBI celebrara la creación de la dependencia argentina.

A pesar de que tiene buen y fluido diálogo con muchos periodistas -un detalle que irrita a Karina Milei - es el inventor de la consigna preferida del Presidente por estos días " No Odiamos lo Suficiente a los Periodistas" , una idea que también tomó de Bannon. "La oposición real son los medios y la manera de lidiar con ellos es inundar la zona con mierda ", fue la frase que el estratega de Trump transmitió al periodista Michael Lewis en 2018.

El miércoles durante la visita de Adorni al Congreso , Caputo quedó relegado en un palco sin un lugar para sentarse, aunque a tiro de los fotógrafos que siempre lo buscan.

Lo mismo se dijo - que no tenía silla - el lunes en la cena de la Fundación Libertad, adonde no asistió y hubo un estricto control político de los invitados. Horas después, en el Palacio Libertad, el Presidente abrazó a Caputo luego de dar su charla sobre Keynes . La imagen fue viralizada.

La desconfianza real en la mesa política de Javier Milei no impidió que la hermanísima y Caputo coincidieran abordo del portaaviones nuclear de los Estados Unidos, el jueves.

El presidente de LLA en la Provincia Sebastián Pareja -blanco principal de Las Fuerzas del Cielo de Karina Milei sigue siendo el único candidato a ocupar la estratégica comisión bicameral de Inteligencia , que tiene que controlar a la SIDE. Todavía no hubo un llamado para conformarla.

La investigación a Adorni paralizó los cambios que auguraban menos lugares para el debilitado Caputo , que mantiene una cuota de poder en el organigrama nada despreciable.

La Justicia desestimó la denuncia del armador karinista contra una decena de tuiteros vinculados a las Fuerzas del Cielo que elevó la tensión al máximo . Los tuiteros caputistas como en la campaña trabajan con poca épica y a reglamento. Cada vez les cuesta más marcar la agenda en redes.

Los referentes de la juventud partidaria orgánica libertaria acaban de estrenar su armado en la Ciudad y compiten por los centros de estudiantes de los secundarios, incluidos los universitarios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires . El lema del grupo Bases es una cita de un extenso mensaje en X que Karina Milei publicó cuando la interna por las listas transparentó una vez más quién manda en el gobierno de los Milei . “ La lealtad no es una opción: es una condición ”.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín