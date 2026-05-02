Hay alerta amarilla por tormentas en 2 provincias para hoy, sábado 2 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 2 de mayo en Formosa y Misiones . Además, advirtió por vientos fuertes en la zona costera de la provincia de Buenos Aires .

El área será afectada durante esta tarde por tormentas intensas , con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm . También es posible que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h .

El área será afectada por vientos del sector sur , con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h .

Fuente: TN