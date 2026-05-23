Santa Fe: habló el papá de la nena de 5 años que habría sido sacada del país por su mamá sin su autorización

Mía Guadalupe Salteño Altamirano , de 5 años, se encuentra desaparecida desde agosto del 2023 . Su papá, Nicolás Altamirano , denunció que la menor fue sacada del país de forma ilegal por la mamá, sin su autorización.

El caso tomó relevancia nuevamente en las últimas horas luego de que la Interpol emitiera una notificación amarilla para facilitar su localización a nivel internacional y que la Justicia federal pidiera colaboración a la población para dar con la menor.

En una entrevista reciente a Aire de Santa Fe , Nicolás relató el calvario que vive desde hace tres años y pidió celeridad a la Justicia para reencontrarse con su hija. “Mi hija tenía dos años cuando se la llevaron. Es un dolor enorme que no se lo deseo a nadie el de no saber cómo está tu bebé, si come, si duerme, si irá a la escuela ”, expresó.

“Son tres años que yo vengo luchando y que por mucho tiempo la Justicia provincial me desamparó totalmente porque lo veían como un simple impedimento (de contacto con la menor) cuando había un montón de pruebas de que mi hija ya estaba fuera de la Argentina ”, señaló.

El papá de Mía aseguró que recurrió a las autoridades en varias ocasiones para impedir que la mamá se la llevara: “Yo había presentado fotos de mi hija, que pasaba distintos maltratos, testimonios de personas y la posibilidad de que la madre se lleve a mi hija fuera del país. Ningún organismo supo atender la situación como correspondía ”.

Nicolás dijo que la búsqueda de su hija se reavivó a partir del caso de Loan Danilo Peña : “Missing Children empieza a averiguar en todas las fiscalías y ahí es donde sale a la luz el caso de mi hija”, dijo, y agregó que hasta ese momento Mía “era un sobre con un papel guardado en un escritorio” .

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Fiorella Abigail Salteño, la mamá de Mía, pudo haber cruzado la frontera junto con la menor por pasos no habilitados y sin controles migratorios . También creen que se marchó acompañada de su pareja, Pedro Luis Sáez Castillo.

Algunos testimonios que se incorporaron a la causa, despertaron las sospechas sobre la posibilidad de que la nena se encuentre alojada en Venezuela , en particular en la ciudad de Barinas, donde Sáez Castillo tendría vínculos familiares.

“Ya tenemos pruebas reales de que ella está en Venezuela, de que pudo cruzar varios países, obviamente de ilegal, con documentación falsa ”, indicó Nicolás.

La fiscalía pidió cooperación internacional a las autoridades de Brasil y Venezuela para dar con la nena. A su vez, solicitaron información a organismos venezolanos para intentar identificar posibles domicilios, líneas telefónicas o establecimientos educativos relacionados con la menor. “En tres años que no vayas a un hospital o a una escuela es medio raro” , planteó.

Durante la entrevista, el hombre destacó el trabajo actual de las autoridades que lo acompañan en la búsqueda : “Hoy puedo agradecer a la Fiscalía Federal y a Missing Children, porque están continuamente moviendo herramientas”.

“Esto hoy no estaría pasando si me hubiesen prestado atención en el primer momento donde me presenté pidiendo ayuda”, denunció y concluyó: “Voy a seguir luchando hasta poder ver a mi hija y volver a abrazarla” .

Fuente: TN