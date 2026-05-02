Sangriento enfrentamiento en Quilmes: un comisario abatió a tiros a un joven de 16 años e hirió a otro en un intento de robo motochorro

Un nuevo hecho de inseguridad se produjo en Quilmes, donde un comisario se resistió a un intento de robo de jóvenes motochorros: abatió a tiros uno e hirió al restante que fue detenido. Ocurrió este jueves por la noche. Según las primeras versiones, los adolescentes, de 15 y 16 años, lo abordaron para robarle su moto.

El episodio tuvo lugar en el cruce de la avenida San Martín y calle 894, en San Francisco Solano. Fue alrededor de las 22 de este jueves .

El parte oficial dio cuenta que el jefe de la Comisaría 8° de Bernal, que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil, fue interceptado por los dos adolescentes que se movilizaban en una moto con fines de robo.

Hubo una discusión, el comisario se resistió y utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque motochorro. De esa defensa, uno de los adolescentes, el de 16 años, murió en el lugar ; mientras que el otro - 15 años - sufrió una herida de bala en una pierna y fue derivado al hospital. Está fuera de peligro, pero bajo custodia policial.

Fuentes oficiales confirmaron que en el lugar se incautó el arma reglamentaria del comisario, y una réplica metálica de un arma de fabricación casera, que portaba el joven que resultó abatido.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Quilmes, en una causa caratulada como " robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio".

Por el momento, no se tomaron medidas contra el policía, y se ordenó que las actuaciones e investigación queden en manos de la Prefectura Naval. En tanto, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 ordenó la detención del menor herido luego de que se produzca su recuperación.

Fuente: Clarín