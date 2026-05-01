Si tenés diarios viejos en tu casa, no los tires: 3 formas prácticas de reutilizarlos en el hogar

Si bien muchas personas suelen tirarlos a la basura apenas terminan de leerlos, los diarios viejos son un elemento que puede reutilizarse de manera muy práctica dentro del hogar. En ese contexto, existen 3 formas simples de aprovecharlos en casa y reducir la cantidad de residuos que se generan.

Más allá de ser fáciles de manipular, los diarios viejos también tienen una gran capacidad de absorción , por lo que pueden servir para proteger superficies, limpiar o incluso prevenir la presencia de malos olores.

En ese sentido, existen tres maneras simples de darles una segunda vida dentro del hogar:

Estos usos son muy prácticos porque no requieren ningún elemento extra y permiten solucionar problemas cotidianos con un material que, en la mayoría de los casos, termina en el tacho de basura.

Aunque son muy fáciles de aplicar, para que estos métodos funcionen correctamente es importante prestar atención a algunos detalles de conservación del papel .

Antes de reutilizarlos, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones simples:

Por eso, antes de tirar diarios viejos a la basura conviene pensar en estos usos simples y efectivos. En muchos casos, es posible extender su vida útil para solucionar problemas cotidianos del hogar.

Fuente: TN