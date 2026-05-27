Sáenz insiste: el gobernador de Salta reclamó a Caputo por obras incumplidas y provisión de gas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , volvió a reclamar este miércoles al gobierno nacional por compromisos incumplidos para obras. Después de haber sido recibido el 6 de mayo por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el mandatario provincial se reunió en esta oportunidad con el ministro de Economía, Luis Caputo .

“Le planteé nuevamente el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños y la demora en los pagos a las empresas para que continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta”, explicó Sáenz desde sus redes sociales.

El mandatario salteño señaló que “se trata de proyectos fundamentales como las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, rutas nacionales , la Ciudad Judicial de Orán y nuevas escuelas”.

“En muchos casos, la provincia viene sosteniendo con recursos propios obras que corresponden a Nación para evitar que se frenen”, advirtió.

El mandatario provincial señaló que también pidió “previsibilidad en el abastecimiento de gas para Salta y la región”, al advertir que “cada invierno se sufren problemas que afectan a las familias y al sector productivo e industrial”.

“Además, planteé la incorporación de nuevos departamentos salteños al régimen de Zonas Cálidas para ampliar los subsidios energéticos a más salteños” , añadió, una semana después de que el Gobierno lograra aprobar en la Cámara de Diputados una limitación de las denominadas “zonas frías” para recortar subsidios a la provisión de gas natural en 11 provincias .

Como señaló LA NACION , la estrategia para reunir los apoyos de los gobernadores consistió en la promesa del Poder Ejecutivo de compensar el recorte del subsidio al gas con beneficios sobre la tarifa eléctrica en las jurisdicciones de altas temperaturas y exenciones impositivas por “zona cálida” a Chaco, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Salta completa esa lista .

Sáenz también se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem , en una serie de encuentros que el Gobierno nacional atribuye a una agenda destinada a “fortalecer el trabajo articulado entre Nación y las provincias”.

A principios de mes, Sáenz había llevado a la Casa Rosada el reclamó por “obras y rutas” a las que el Poder Ejecutivo nacional se había comprometido.

El gobernador peronista, de buen vínculo con el gobierno de Javier Milei , planteó en esa oportunidad la necesidad de la continuar con “obras fundamentales para la provincia como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros”.

También destacó la firma de un convenio para “recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, dando respuesta a una problemática de muchos años en el sur de Salta”.

Fuente: La Nación