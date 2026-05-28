Sacaron del aire el programa de Antonio Aracre por un paro en la TV Pública

Un paro sorpresivo en la TV Pública dejó boquiabierto al economista Antonio Aracre , ex jefe de asesores de Alberto Fernández y devenido amigo del presidente Javier Milei, que salió del aire el miércoles a la noche justo cuando realizaba la presentación del programa "Economistas", que conduce con su colega Ramiro Castiñeira , en los estudios de Figueroa Alcorta y Tagle.

Se trata del ciclo en el que el 5 de mayo Luis "Toto" Caputo fue el principal entrevistado, en un programa difundido luego por el propio Milei, en el que el ministro de Economía lanzó una dura acusación a los empresarios: “Querían desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran”, en referencia a los ejecutivos que se quejan por la apertura de la economía.

Pero el programa fue escenario de la medida de fuerza consensuada el viernes pasado por los cuatro gremios que operan en el canal estatal que, molestos por la falta de respuesta de las autoridades a una mejora salarial, decidieron lanzar paros rotativos en los tres turnos -mañana, tarde y noche- de una hora de duración. "Llegó a empezar anoche Aracre el programa y a los segundos le mandaron el paro", reseñó este jueves una fuente de la emisora consultada por este diario.

En un video de 24 segundos, al que tuvo acceso Clarín , se puede ver a Aracre presentando el ciclo junto a Castiñeira, bajo una escenografía azul con una luz tenue. "Vos sabés que esta, viste que no somos periodistas, somos economistas. Jugamos un poco. Estuve haciendo un poco de periodista porque básicamente..eh. vamos a un", fue la última frase de Aracre, antes que se cortara la transmisión en seco, que lo mostraba mirando detrás de cámara. Esa interrupción dio paso a un cartel con la leyenda "Ya volvemos". Pero lo que volvió fue la grabación del citado programa en el que "Toto" Caputo se despachó contra los empresarios.

La escandalosa secuencia hizo recordar a más de un televidente a aquellos capítulos de Los Simpson en los que los programas de la TV de Springfield salen de aire abruptamente y aparece la placa "falla técnica" con la imagen de risueño camarógrafo.

Menos simpático resulta el origen del conflicto que propició la suspensión del ciclo "Economistas": la asamblea de los gremios SATSAID, SIPREBA, APJ y SALCO resolvió llevar a cabo estos paros rotativos hasta el viernes 29 de mayo ante la "falta de respuestas y las mentiras de la intervención" del canal al reclamo de aumento salarial. Los trabajadores aducen que no reciben un ajuste en sus ingresos desde agosto de 2024.

Los sindicatos agrupados amenazaron con continuar la protesta a pocos días que comience el Mundial 2026, que será transmitido por el canal estatal. "De persistir la empresa con esta actitud de precarización laboral y congelamiento salarial, nos estaría empujando a continuar y acrecentar nuestra protesta, lo que suma dudas al normal funcionamiento de extenderse inclusive durante el desarrollo de la transmisión del Mundial de fútbol", explica un comunicado de la asamblea gremial.

Los trabajadores aseguran que quedaron muy por debajo de lo que cobran sus colegas de los canales de TV privados. "Un ayudante de cámara hoy gana apenas por debajo de los $500 mil y tiene que hacer muchas horas extras para poder duplicar esa cifra", acotó la fuente de la señal estatal, que estimó en un 60% la pérdida de poder de compra desde que asumió la gestión libertaria. Las quejas también refieren a que las autoridades no habrían cumplido con el pago del incremento que firmó UPCN a fin de año para todos los estatales.

El escándalo que rodea a Manuel Adorn i había vuelto a poner en agenda a la TV Pública, ya que su amigo Marcelo Grandio conducía varios programas en la señal, el mismo que asegura haber pagado el viaje de la familia del jefe de gabinete a Punta del Este, en febrero pasado, en vuelo privado. En la actualidad, aseguran las fuentes consultadas continúan dos programas de la productora vinculada a Grandio en el streaming de la TV Pública: "Gritalo Mundial" y "La Sala".

Redactor de Política.

Fuente: Clarín