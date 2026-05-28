Por pedido de Milei, vetan el pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , formalizó un pedido del Presidente y vetó el pliego de una candidata a jueza federal que había quedado tambaleando, a pesar de pasar con éxito la audiencia pública del Senado, luego de que trascendiera su vínculo familiar con un reconocido periodista.

Se trata de la abogada María Verónica Michelli, quien junto a Carlos Fabián Cuesta había sido postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La candidata formaba parte de una lista de unos 80 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , que el Senado trató recientemente en distintas audiencias públicas.

Tal como había anticipado Clarín , fue el propio Javier Milei quien dio la orden de frenar a Michelli por ser la cuñada del

De esta manera, el Gobierno bajó a Michelli de la nómina que se tratará en la sesión prevista para el 4 de junio , en la que también se debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

La decisión roza el escándalo porque su nominación no fue cuestionada por no haber cumplido con la orden de mérito inicial o haber recibido alguna impugnación, como se dio en el caso del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti, cuyo pliego fue dictaminado.

El propio Alconada Mon salió a responder sobre el caso a través de las redes sociales. "El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismo", dijo el periodista.

La cuestión de fondo es cómo se resolverá el caso porque el pliego de la candidata tiene despacho de comisión con 9 firmas entre los legisladores aliados. Una salida que ensayó el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos y con línea directa con los Eduardo "Lule" Menem, fue frenar el pliego sin llevarlo al recinto .

Pero algunos dialoguistas que integran la comisión presionaron al oficialismo al advertir que la candidata tenía el dictamen firmado y sólo iban a aceptar un pedido de retiro del Gobierno. Por eso, Mahiques, quien mandó los pliegos luego de analizarlos, firmó una nota pidiendo el retiro de la nominación que, seguramente, será tratado en la sesión de la próxima semana.

El caso provocó la reacción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que preside Ricardo Gil Lavedra, que emitió un comunicado mediante el cual se quejó por "el retiro indiscriminado de pliegos" y reclamó al Senado que evalúe los fundamentos del Gobierno para "evitar arbitrariedades o abusos".

En tanto se mantiene la incertidumbre sobre las designaciones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway , con presuntos vínculos con el jefe de la AFA. Tal como informó este diario, Catania, quien fue propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, fue señalado por fuentes judiciales de fallar en consonancia con el kirchnerismo y tener relación con la entidad del fútbol argentino.

Por su parte, Galván Greenway, que también busca escalar en la Cámara en lo Penal Económico, fue quien sobreseyó a Tapia en una causa de posible lavado de dinero tras determinar que el presidente de la AFA podía justificar todo su patrimonio, incluidas las compras de autos de alta gama alemanes.

A estos dos casos se suma Juan Manuel Mejuto, postulado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital, quien fue presionado por Patricia Bullrich y Pagotto en la audiencia pública. El candidato, que fue cuestionado por la UCR y el PRO por sus posibles vínculos con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima, aún no tiene el despacho formalizado a pesar de que los dialoguistas dicen haberlo firmado.

No obstante, el temario comenzará a definirse la próxima semana en la reunión de Labor Parlamentaria, en la que también se decidirá si ingresan los proyectos de creación de una segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, impulsado por el radical Maximiliano Abad y otro de reestructuración y división de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, presentado por Beatriz Ávila, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo .

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín