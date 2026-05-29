Rumania acusa a Rusia por un dron que se estrelló contra un edificio residencial

GALATI.- Rumania , un país miembro de la OTAN, acusó este viernes a Rusia de una “irresponsable escalada” tras la caída de un dron sobre un edificio residencial que causó dos heridos en Galati, cerca de su frontera con Ucrania.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan , convocó en al Consejo Supremo Nacional de Defensa a raíz del impacto, condenado también por la OTAN y la Unión Europea.

Poco antes, Dan había señalado la necesidad de “debatir las implicaciones del incidente más grave” que afectó a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

En estos más de cuatro años de guerra, Rumania había detectado decenas de incursiones de drones en su territorio , pero hasta ahora ninguno había golpeado en un edificio residencial. “El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional”, señaló Dan.

Según el Ministerio de Defensa, Rusia atacó en la madrugada del viernes con drones “objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania” y uno de ellos “penetró en el espacio aéreo rumano”.

El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar”, añadió.

Fuente: La Nación