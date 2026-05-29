Explotó el cohete New Glenn de la empresa Blue Origin durante una prueba de motores

CABO CAÑAVERAL.- El cohete New Glenn de la empresa Blue Origin , del magnate Jeff Bezos , explotó este jueves en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de motores. La compañía comunicó que todo su personal está fuera de peligro, pero la potencia del estallido sacudió viviendas cercanas y el cielo se tiñó de naranja por los gases y el combustible en combustión.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido ”, indicó la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que “todo el personal ha sido localizado”.

Las impactantes imágenes de la explosión rápidamente se volvieron virales. Los registros muestran una gran cantidad de humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo por una intensa llamarada naranja que consumió el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral .

Como consecuencia de la explosión, las viviendas en las cercanías de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach se sacudieron. Este cohete hizo su primer vuelo en 2025 en ese mismo lugar. Lleva el nombre de John Glenn , el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Además, se suponía que el cohete despegaría la próxima semana con satélites de internet que forman parte de la constelación Amazon Leo, actualmente en órbita.

“Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”, escribió Jeff Bezos en su cuenta de X.

Por su parte, el congresista de Florida Mike Haridopolos -cuyo distrito incluye a Cabo Cañaveral- afirmó que estuvo en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman para conocer el estado de situación del complejo. “ Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”, dijo Haridopolos.

Elon Musk de SpaceX, quien ya ha padecido explosiones de cohetes, ofreció sus condolencias. “ Lamento ver esto; espero que se recuperen rápidamente ”, le dijo a Blue Origin a través de X.

En abril, el cohete New Glenn ya había tenido un lanzamiento fallido al no alcanzar la órbita correcta en la que debía colocar un satélite. Tras este inconveniente, sus actividades quedaron suspendidas.

New Glenn está diseñado para transportar naves espaciales, pero en un futuro, Blue Origin apunta a que sirva para lanzar los módulos lunares Blue Moon del programa Artemis . Su competencia es la nave Starship de SpaceX , que también pretende ser la que transporte a los astronautas a la Luna en 2028.

En enero de 2026, Blue Origin informó que se pausarían temporalmente los vuelos de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares. “ La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida ”, indicaba el comunicado mediante el cual hicieron pública la decisión.

En 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis. Blue Origin es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorado en miles de millones de dólares.

Esto, a su vez, se da en el marco del segundo periodo del presidente Donald Trump en la Casa Blanca en el que el mandatario aumentó la presión sobre la NASA en pos de que se acelere el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna.

Fuente: La Nación