Atrapan a una banda de estafadores que se dedicaba a operaciones fraudulentas con criptoactivos: hay 21 detenidos

La División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desarticuló una mega-banda que se dedicaba a cometer estafas y fraudes informáticos a través de criptoactivos.

En un megaoperativo que incluyó 57 allanamientos tanto en el AMBA como en otras provincias, se logró detener a 21 personas que formaban parte de la organización y se secuestraron sumas millonarias en criptomonedas.

La banda, que simulaba operaciones legítimas y las respaldaba a través de información tomada de mercados financieros descentralizados, convencía a sus víctimas con promesas de rendimientos exorbitantes .

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con varias publicidades de inversiones en criptomonedas que aparecían en redes sociales.

Según indicaron fuentes oficiales, la organización creaba falsas plataformas digitales destinadas a captar potenciales inversores y las difundía a través de la publicación de avisos en redes, aplicaciones de citas e incluso a través de contactos personales.

Una de las plataformas que utilizaban los estafadores, que operaba bajo las iniciales B.M, era liderada por un sofisticado desarrollador informático de origen asiático que, desde hace tiempo, estaba radicado en el país.

El mecanismo para obtener la confianza de los inversores consistía en simular ganancias iniciales, tras lo cual realizaban maniobras de manipulación financiera conocidas como “ Pump and Dump ” , mediante las cuales difundían información falsa para generar entusiasmo en determinados activos e inflar su valor artificialmente, para luego venderlos de manera masiva y provocar el desplome de su cotización.

Finalmente, los estafadores bloqueaban las cuentas de las víctimas, se apropiaban de los importes que habían recibido y los derivaban a distintas billeteras digitales con el fin de dificultar su rastreo.

A raíz de las denuncias, intervino la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, conducida por Julio Marcelo Conte-Grand, quien dispuso la realización de una serie de pesquisas que quedaron a cargo de la División Delitos Tecnológicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

A través de diversas tareas de investigación, que incluyeron técnicas de rastreo de operaciones digitales utilizando tecnología blockchain, un sistema que permite obtener información de manera segura, trazable e inalterable, los detectives lograron identificar a un grupo de “mulas” o “presta cuentas” , quienes se encargaban de hacer las transferencias entre distintas cuentas bancarias y billeteras digitales para ocultar el origen de los fondos.

Con esos datos, los investigadores pudieron dar con una organización perfectamente armada, que tenía una estructura escalonada con distintos niveles de funcionamiento, una división de tareas organizada y un estricto control jerárquico interno.

Ya con las pruebas reunidas, se ordenó una serie de operativos. En total, se realizaron en las últimas horas 57 allanamientos: 45 de ellos fueron en distintos puntos del AMBA. Hubo varios en la Ciudad, pero también en San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo.

Otros 12 operativos se realizaron en el interior del país: Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.

Como resultado de los operativos, 21 personas, todas mayores de edad, quedaron detenidas. Se las acusa por los delitos de estafa y fraude informático con criptoactivos. Además, se secuestraron sumas millonarias, tanto en efectivo como en criptomonedas.

Entre el dinero que se incautó, había 8.017.000 USDT , una criptodivisa que replica 1 a 1 el valor del dólar. Además, se secuestraron 57.759.477 pesos y 2.921 dólares en efectivo; 54 teléfonos celulares ; 41 tarjetas de crédito y débito ; nueve notebooks; cuatro CPU; tres tablets; ocho pendrives y un disco rígido.

Fuente: Clarín