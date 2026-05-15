Rosario: el hallazgo de un arsenal enterrado derivó en cinco imputaciones por narcotráfico y lavado de dinero

El teléfono de Lautaro N. , uno de los detenidos en marzo pasado en el operativo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) en el que se halló enterrado un arsenal de la presunta banda narco Los Menores en un terreno de la ciudad de Roldán, fue la punta del ovillo para una acusación que se llevó a cabo este viernes en Rosario por venta de droga y lavado narco.

Desde la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario de Santiago Alberdi y Gonzalo Ruggeri se solicitaron 18 allanamientos que se hicieron este jueves por la CIOPE y la Tropa de Operaciones Especiales en distintas zonas de Rosario, entre las que se encuentran propiedades ubicadas en barrios acomodados como Puerto Norte, un condominio de barrio Refinería o en un departamento de barrio Martin, en el centro.

Todos los procedimientos fueron por el hallazgo de información en el teléfono de Lautaro N., uno de los imputados de Los Menores, quien fue arrestado a comienzos de marzo en María Teresa al 700 tras la incautación de dos tanques en los que se encontraban dos fusiles –uno de fabricación china, el Tipo 56, y otro estadounidense, marca Colt– calibre 5,56 × 45 milímetros OTAN, dos carabinas (una con apariencia de fusil de asalto), un revólver 357 –Mágnum– y cinco pistolas nueve milímetros. Distintos investigadores atribuyeron dicho poder de fuego al recluso Lisandro “Limón” Contreras, uno de los presuntos cabecillas de Los Menores.

En los operativos de este jueves se incautaron 1,4 kilos de cocaína, tres gramos de marihuana, 141 pastillas de éxtasis, 1,3 gramos de dimetoxianfetamina, 672 mil pesos, una Dodge RAM 1500 blanca, un Volkswagen New Beetle negro, catorce celulares, una notebook, siete balanzas, una prensa hidráulica y un cargador con cartuchos calibre .32 S&W. Allí, fueron detenidos Héctor Daniel P., César Adrián C. y Mauricio Iván V.

En tanto, Tamara F., pareja de “Limón” Contreras, fue allanada en el barrio Martin, donde se le entregó una notificación para la audiencia de acusación de este viernes. No fue detenida debido a que se encuentra al cuidado de un bebé.

Para los fiscales Alberdi y Ruggeri, la adquisición de la Dodge RAM en 66.150.000 pesos fue una maniobra de lavado narco pensada por Lautaro N. en coordinación con otros presuntos miembros de la banda. Fue el ahora detenido César C. quien ofició de testaferro a cambio de unos 300 mil pesos para figurar como titular de la camioneta que estaba abandonada desde febrero pasado, y hasta con un neumático pinchado, en la cochera pública del coqueto barrio de Puerto Norte.

Casualmente, la llave de la Dodge RAM y los papeles fueron incautados en el departamento de Tamara F., novia del presunto cabecilla de Los Menores.

La evidencia y los secuestros en los allanamientos valieron una imputación por tráfico de estupefacientes para Lautaro N. –que suma una segunda causa junto con la provincial por las armas–, Héctor P. y César C. En tanto, a Mauricio V. por tenencia con fines de comercialización.

La operación de lavado de activos, por su parte, fue únicamente atribuida a Lautaro N., César C. y Tamara F.

Salvo la mujer, que quedó con medidas alternativas a la prisión preventiva por estar al cuidado de un bebé, los otros cuatro quedaron presos por resolución del juez de Garantías Román Lanzón.

Fuente: Infobae