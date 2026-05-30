Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo venció a Martin Landaluce en un maratón de tenis y avanzó a octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo sigue escribiendo la mejor historia de su carrera en los Grand Slams: dos días después de haberle ganado a Jannik Sinner -número uno del ranking ATP- en la cancha central de Roland Garros, el argentino venció este sábado al español Martin Landaluce por 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en una maratón de tenis de 6 horas y tres minutos. Así, el joven de 24 avanzó por primera vez a octavos de final del torneo parisino.

Nearly 6 hours of play, Juan Manuel Cerundolo and Martin Landaluce, take a bow 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/PQEpfBO1lL

El triunfo del zurdo se consumó después de las derrotas de su hermano Francisco y del marplatense Francisco Comesaña, los otros argentinos que seguían en carrera sobre el polvo de ladrillo del segundo Grand Slam del año. De este modo, Juan Manuel será el único compatriota en la instancia de octavos, retomando una senda perdida el año pasado, cuando ningunún tenista nacional había logrado meterse en la cuarta ronda del torneo.

En el momento decisivo, Cerúndolo tuvo temple y recursos para dar vuelta el tie-break decisivo (el tercero del partido, además) e imponerse por 10-8 en la primera oportunidad que tuvo para cerrar el partido. Su festejo medido , pese al logro, recordó su manera de celebrar del jueves, cuando le ganó a Jannik Sinner , numero uno del mundo, que tenía controlado el partido pero se mareó por el calor y no pudo cerrarlo. “Tuve suerte”, admitió con franqueza aquel día.

Ahora, su reacción sobria quizás tuvo más que ver con los efectos de la batalla : el último set duró una hora y 14 minutos, para pasar las seis horas totales. Ya no les quedaban fuerzas a los contendientes, en el mismo monento en que el sol empezaba a despedirse de una espléndida jornada en París.

Ahora, el argentino se enfrentará al italiano Mateo Berrettini , vencedor de Comesaña también en cinco sets, en un partido apenas más corto que el de Cerúndolo: batallaron por cinco horas y 16 minutos.

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Fuente: La Nación