El papá de Agostina Vega rompió el silencio, dijo que Barrelier no actuó solo y deslizó dudas sobre la mamá: “Entre ella y este tipo hay algo”

La desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que se fue de su casa el domingo a la noche y mantiene en vilo a Córdoba, sigue sumando capítulos. Ahora el que rompió el silencio fue su papá, Gabriel, quien sostuvo que Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso, no actuó solo y deslizó dudas sobre Melisa , la mamá de la chica.

Gabriel reveló que estuvo cara a cara con Barrelier antes de saber que era el principal sospechoso. " Yo estuve mano a mano con él y lo grabé . Está la prueba de todo lo que él dice. No puedo contar mucho pero son cosas bastante complicadas", sostuvo en una entrevista con TN .

Y sobre el vínculo de Barrelier con la mamá de Agostina, lanzó: " Entre la madre y este tipo hay algo, no se qué pero hay algo , yo lo único que necesito es que me digan la verdad y que dejen de entorpecer. Yo necesito encontrar a Agostina, después se va a saber todo. Necesito que sepa algo y tenga una informacion".

El papá de Agostina estaba en San Luis cuando le dijeron que su hija estraba desaparecida. Llegó el lunes a Córdoba, según contó, y se puso a investigar para intentar entender qué podría haber pasado con ella.

"Yo estaba haciendo un trekking en Merlo, San Luis, con mi esposa y amigos, me fui a Pueblo Escondido. Me llama el padrino de Agostina y me dijo que estaba desaparecida y en ese momento me agarró una crisis de nervios. Me quería volver, no me dejaron y el lunes aparecí en Córdoba. Llegué a Córdoba, empecé a investigar quién era el tipo este, Claudio. Yo necesitaba información, conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo", contó Vega.

" Esta persona no está sola, hay varias personas metidas ", denunció Gabriel, y volvió a deslizar críticas a Melisa. "Está lleno de enfermos, de pedófilos y gente psicópata, pero si sabés que te relacionás con este tipo de gente, que tenía estas causas, para qué estás con esta gente. ¿Vos llevarías a tu hijo a un lugar así?", insistió.

También afirmó que no tuvo contacto con Melisa, que ni siquiera la cruzó y dejó en claro que no quiere hacerlo. "No me la quiero cruzar a la madre porque pensamos distinto. Si tiene más información que lo diga y que se haga cargo", cuestionó Vega.

Barrelier es el único detenido por el momento y el principal sospechoso por la desaparición de Agostina. "Si yo hubiese sabido que este hijo de puta tenía algo que ver, en este momento no sé...", llegó a decir Gabriel antes de frenarse y taparse la cara con las manos.

Minutos más tarde, Miguel Heredia , abuelo de Agostina y padre de Melisa, salió a responderle: aludió a maltratos y defendió a su hija.

"Si bien vivió algunos meses con el papá, Agostina después se mudó de nuevo con la mamá por algunos maltratos del padre hacia ella y de la pareja de él hacia ella . No quiero hablar del tema, porque es desviar la investigación hacia otro lado", dijo el abuelo de la chica desaparecida, en LN+ .

Y defendió a la mamá de la adolescente: " Mi hija no es ninguna drogadicta , no es una mala madre. Si fuera mala madre, no estaría Agostina con ella".

Fuente: Clarín