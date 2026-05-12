Rociar té de manzanilla en las plantas del jardín: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo en otoño

El té de manzanilla es una de las infusiones más utilizadas en el hogar por sus propiedades calmantes y digestivas. Sin embargo, en los últimos años también comenzó a ganar popularidad en el mundo de la jardinería por un motivo particular: muchos especialistas recomiendan rociarlo sobre las plantas del jardín para ayudarlas a enfrentar los cambios de temperatura y humedad típicos del otoño.

En este marco, expertos en jardinería ecológica y cuidado natural de las plantas señalaron un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar té de manzanilla en las plantas para prevenir hongos , fortalecer los brotes y protegerlas durante la temporada otoñal.

La manzanilla contiene compuestos naturales con propiedades antifúngicas y antibacterianas suaves, como flavonoides y aceites esenciales. Estudios vinculados a la botánica y el cultivo orgánico demostraron que estas sustancias pueden ayudar a prevenir la aparición de hongos superficiales y proteger plantas sensibles en ambientes húmedos.

Además, el té de manzanilla ayuda a mantener las hojas limpias y favorece un entorno menos propenso a enfermedades durante el otoño, una época en la que la humedad y las bajas temperaturas pueden afectar el jardín. Desde el punto de vista práctico, especialistas en jardinería natural explican que:

De esta manera, se convierte en una opción accesible y fácil de aplicar para cuidar las plantas del jardín durante los meses más fríos.

Este truco casero suele recomendarse especialmente en otoño, cuando las plantas están más expuestas a la humedad, los cambios bruscos de temperatura y la aparición de hongos.

Fuente: TN