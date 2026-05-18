Robo en Vaca Muerta: quedaron filmados mientras se llevaban un camión cargado con cables

Un grupo de delincuentes robó un camión cargado con cables en Vaca Muerta durante la madrugada del sábado y la Policía de Neuquén logró reconstruir parte de la maniobra a partir de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la base de la empresa Sitec, en el área Lindero Atravesado Occidental, cerca del corredor entre Añelo y Cutral Co, y la principal hipótesis apunta a una banda organizada que habría desactivado el GPS del vehículo tras escapar.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta negra con tres ocupantes y entraron al predio tras romper uno de los candados del portón principal.

La Policía indicó que el obrador había quedado sin personal de seguridad durante varias horas . Según explicaron, los vigiladores abandonaron el lugar entre las 20:30 y las 21 para realizar recorridas habituales por el yacimiento y recién regresaron cerca de las 2 de la madrugada.

Al volver encontraron el portón abierto y el candado violentado. “Constatan que estaba el portón abierto y el candado dañado. Ingresan y ven que faltaba un vehículo, un camión”, explicó el comisario que interviene en la causa en diálogo con LM Neuquén .

El camión robado, un modelo 2015 con batea , estaba guardado dentro de un galpón del obrador desde el viernes. Los investigadores también intentan determinar si el vehículo había quedado con las llaves colocadas.

Además, la fuerza confirmó que existen indicios de que el rodado estaba cargado con cables al momento del robo. “Aparentemente estaba cargado, eso es lo que manifiesta el empleado de seguridad”, señaló el jefe policial.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de los delincuentes. No solo quedaron registrados los movimientos en el exterior del predio, sino también dentro de la cabina del camión, que contaba con cámaras internas activadas .

En las imágenes se observa a tres hombres dentro del vehículo mientras escapaban del yacimiento. En un momento advirtieron que estaban siendo filmados y comenzaron a cubrirse el rostro con capuchas y prendas de vestir, aunque para entonces sus caras ya habían quedado parcialmente registradas.

Ese material fue difundido por la empresa Sitec en redes sociales y ahora forma parte central de la investigación.

Otro de los puntos clave es el sistema de rastreo satelital del camión. Aunque el vehículo tenía GPS , hasta el momento no pudo ser localizado. Por eso, los investigadores sospechan que los delincuentes lo desactivaron poco después de abandonar el predio.

“Entendemos que sí, que hay maneras de desactivarlo”, reconoció el comisario al ser consultado sobre esa posibilidad.

Por el momento no hay detenidos y la empresa mantiene vigente una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero del camión o de los sospechosos.

Fuente: TN