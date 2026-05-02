Resultados de la carrera sprint del GP de Miami de la F1: cómo le fue a Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a elevar las expectativas de sus fanáticos. Este sábado largó 8° en la carrera sprint del Gran Premio (GP) de Miami de la Fórmula 1 (F1) , pero finalmente quedó décimo y no pudo sumar puntos porque en la carrera corta solo suman los ocho primeros. En lo que va de su incursión en la escudería Alpine, sólo sumó una unidad en el GP de China, hace algunas semanas, por lo que pretende seguir creciendo este fin de semana.

Lando Norris leads a McLaren 1-2 in Miami! 👏 The Sprint results are in, following a post-race penalty for Kimi Antonelli 📊⬇️ #F1Sprint #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/ks75t1eK5x

Conforme con lo que está realizando desde el viernes y mientras junto a su equipo le encuentra “la vuelta” al auto que tiene este año, Franco se posiciona mejor. Este sábado, al clasificar 8° con un tiempo de 1:29.320 en el último filtro de la clasificación de la sprint , logró su más destacada performance en esta instancia desde que está en la F1. Con Williams, la primera escudería que integró, llegó a clasificar en el GP de Azerbaiyán, donde luego sorprendió con su mejor marca en la carrera: 8°.

Tras conseguir el 8° lugar para la largada en la carrera sprint, Colapinto tuvo un divertido cruce por radio con Stuart Barlow, su ingeniero de pista. “Con neumáticos usados terminaste delante de [Isack] Hadjar, que estaba con nuevos”, le avisó el británico. A eso, Franco respondió con un efusivo: “Bien, bien, buen trabajo. Estoy muy orgulloso de ustedes, bien hecho”. Y enseguida, hubo un poco de show cuando Barlow le agregó: “Supongo que fue toda esa práctica de drifting en Buenos Aires”. Las risas desde el auto no se hicieron esperar.

Justamente, las buenas nuevas le llegan al pilarense después de realizar un maravilloso Road Show por las calles de Buenos Aires, en un hecho histórico en el que se pudo impregnar de ello del amor de sus fanáticos argentinos. Esto fue posible debido a que en abril fueron cancelados los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra en Medio Oriente y había además dos fines de semana sin carreras, por lo que el parate del Gran Circo se extendió a cuatro semanas. De vuelta a la competencia oficial y como el propio Franco lo anticipó, esa energía le está sentando bien.

Ya en la tarde de este sábado, deberá dar vuelta la página, ya que desde las 17 de la Argentina deberá afrontar la clasificación para la carrera que tendrá lugar este domingo, a la misma hora.

El Gran Premio de Miami se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la clasificación programada para este sábado a las 17 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

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Fuente: La Nación