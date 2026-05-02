En qué canal pasan hoy Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, desde las 16.15 (horario argentino), Central Córdoba y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa de grupos. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ferroviario, que viene de empatar 0 a 0 con Lanús, se mantiene en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos al igual que Gimnasia de Mendoza y Platense, pero ambos lo superan por diferencia de gol. Ya no tiene posibilidades de clasificarse a octavos de final.

El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo B con 27 unidades al igual que Vélez, al que supera en el primer criterio de desempate. En la última jornada goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia con tantos de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Ya se metió entre los 16 mejores del Apertura, pero recientemente perdió una racha de 14 partidos consecutivos sin derrotas al perder 1 a 0 con Cruzeiro, como visitante, en la Copa Libertadores.

El partido está programado para este sábado a las 16.15 (horario argentino) en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.07.

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Fuente: La Nación