Violenta pelea vecinal en Ostende terminó con dos hombres heridos

ZONALES

Una fuerte confrontación entre vecinos generó momentos de tensión en Ostende y terminó con dos hombres heridos durante un violento episodio ocurrido en una zona residencial de la localidad.





El hecho se registró en inmediaciones de las calles Gaona, entre Dakar y Víctor Hugo, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea en la vía pública.





Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres con distintas lesiones producto de la violenta confrontación. Uno de ellos presentaba una herida cortante en la zona de la nariz y golpes compatibles con un traumatismo, mientras que el otro tenía una lesión cortopunzante de aproximadamente dos centímetros en la parte posterior del hombro, provocada presuntamente con un elemento contundente.





Ambos heridos fueron asistidos y las lesiones fueron calificadas como leves.





Fuentes vinculadas al caso indicaron que, pese a la gravedad del enfrentamiento, las víctimas decidieron no impulsar acciones penales tras el episodio.





La causa quedó caratulada como “lesiones leves” e interviene la Fiscalía descentralizada correspondiente.