Recorte de subsidios: intendentes bonaerenses llaman a un “frazadazo” contra los cambios en el régimen de Zonas Frías

En medio de la polémica por la modificación del régimen de Zonas Frías impulsada por el gobierno de Javier Milei, intendentes bonaerenses, concejales y legisladores nacionales de Unión por la Patria lanzaron una ofensiva política contra el proyecto del oficialismo. Con un "frazadazo" frente al Senado como principal medida de protesta, los dirigentes buscan frenar una iniciativa que ya tiene media sanción y afectaría a 1,3 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires, en la antesala del invierno.

"El 'frazadazo' es una de las iniciativas, pero vamos a hacer diferentes acciones ", confirmó a Clarín el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien este martes fue el anfitrión de un encuentro con concejales de distintos distritos de la Quinta Sección Electoral, junto a representantes legislativos y autoridades locales, con quienes se reunieron para trazar una "hoja de ruta de resistencia" ante la posibilidad de que se concrete el recorte en los subsidios.

Según indicó el intendente de Villa Gesell, la idea es poder llevar el reclamo al Congreso de la Nación, ya que los cambios en el régimen de Zonas Frías obtuvieron media sanción en Diputados y ahora será la Cámara alta la que tendrá la decisión final. "Queremos hablar con algunos senadores, que nos puedan recibir antes de que se trate el proyecto, y también vamos a estar juntando firmas" , enfatizó.

"La idea es hacer el 'frazadazo' antes de la sesión en la que traten este proyecto, pero todavía no establecimos una fecha. Estamos empezando a organizarlo. Hay que hacerlo antes porque el día que se sesione ya está todo jugado", argumentó Barrera.

En ese marco, el intendente dijo tener cierto escepticismo sobre las posibilidades de frenar el proyecto en el Senado, aunque remarcó que la pelea política debe darse. "Igual está todo jugado ya. Calculo que si el Gobierno hace esto es porque tiene los votos, pero las luchas hay que darlas, se gane o se pierda. Hay que defender nuestras convicciones, por más que sabe uno que por ahí no tiene muchas chances", subrayó.

"Entre otras acciones por ahí hacemos alguna marcha en cada distrito, además del 'frazadazo'. Los concejos deliberantes están sacando resoluciones para hacerlas llegar al Congreso, juntando firmas. Estamos tratando de visibilizar el tema y la gravedad, porque no se toma conciencia de la gravedad ", puntualizó.

El jefe comunal también explicó que sus pares de los distritos afectados mantienen contactos permanentes para coordinar las acciones y buscar respaldo político en el Parlamento. Según señaló, el denominado "Grupo de los 12" (que integran intendentes de la Quinta Sección) articula vía WhatsApp las gestiones con legisladores nacionales y referentes del peronismo para conseguir reuniones y sumar apoyos contra el proyecto.

En esa línea, destacó la participación de la diputada Jimena López y la senadora Juliana Di Tullio, ambas de Unión por la Patria. " Hablé con Juliana y le dije lo que estábamos haciendo y le pareció muy bien" , puntualizó el intendente.

En diálogo con Clarín , la diputada Jimena López, oriunda de Necochea e integrante del Frente Renovador, anticipó que se está organizando una reunión en el Congreso de la Nación para el próximo martes por la tarde con el objetivo de dialogar con senadores nacionales y exponer el fuerte impacto económico que sufrirán los ciudadanos en caso de que se apruebe el proyecto. " Se haría en el bloque de Diputados porque el bloque de senadores es más chico y tenemos que tratar de entrar todos", sostuvo.

"Estamos trabajando para que el martes que viene, en horario de la tarde, podamos reunirnos con los intendentes y concejales de la Quinta Sección Electoral y del resto de los municipios que también perderían la categoría de zona fría, que son 94. Van a estar invitados los senadores por provincia de Buenos Aires como Juliana Di Tullio , 'Wado' de Pedro y Maximiliano Abad ", anticipó la diputada.

" Necesitamos esa escucha activa . En principio sería el martes a la tarde para dar tiempo a los que vienen por ruta, que tenemos un promedio de 4 o 5 horas. La idea es ver si se frena la ley en el Senado . Hay que hablar con los senadores que tienen que levantar la mano, no solo por Buenos Aires sino por el resto de las provincias, a ver qué van a hacer", explicó López.

Si finalmente se concreta la reunión en el Parlamento con intendentes de la Quinta Sección Electoral, podrían extender la invitación al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y sumarse dirigentes de otras secciones electorales alcanzadas por la quita del beneficio. Son 94 los distritos de siete secciones electorales, sobre los 135 totales, que quedarían afuera de los subsidios si el proyecto de La Libertad Avanza se convierte en ley.

"Es un impacto muy fuerte para la comunidad en general porque nosotros no tenemos facturas de gas de $ 20.000. En época de invierno las facturas tienen un promedio de hasta $ 80.000 según la cantidad de metros cuadrados o las horas que estés en tu casa. Los cálculos dan que alguien que está pagando $ 70.000 va a pasar a pagar casi $ 105.000 en promedio" , ejemplificó.

Por otra parte, López cuestionó los criterios previstos para mantener los subsidios y advirtió que el nuevo esquema será "híper selectivo". Según explicó, no alcanzará con tener ingresos inferiores a los cuatro millones de pesos, ya que los usuarios deberán atravesar un sistema de inscripción que cruzará datos patrimoniales con la base del SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social).

"Si sos propietario de un auto modelo 2012 no vas a poder acceder al subsidio aunque ganes menos de cuatro millones ", advirtió la diputada del Frente Renovador, además de alertar que el mecanismo podría demorar la respuesta a los usuarios porque el Poder Ejecutivo "se reserva la facultad de aceptar o no la documentación que cargaste".

Por lo cual, anticipó que en caso de que el proyecto se apruebe en el Senado, desde la Quinta Sección Electoral "se haría un amparo colectivo a la quita del subsidio".

Sobre la posible fecha del "frazadazo" frente al Congreso, indicó que la estrategia de movilización comenzará a definirse a partir del próximo martes, en función del avance legislativo del proyecto. "Todavía no han podido formar las comisiones en el Senado, así que los tiempos se van siguiendo", agregó.

Ante ese panorama, el intendente de Villa Gesell advirtió sobre el fuerte impacto social que tendría la modificación del régimen de Zona Fría en municipios del interior bonaerense. "No es solamente el gas" , indicó Gustavo Barrera, al enumerar las subas en combustibles, tarifas de energía, alquileres y alimentos, junto con el creciente endeudamiento de las familias a través de tarjetas y créditos personales. "La gente no llega a fin de mes", resumió.

El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, explicó que el proyecto impulsado por el Gobierno busca volver al esquema anterior a la ampliación del régimen de Zonas Frías aprobada en 2021, cuando el beneficio alcanzaba únicamente a la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.

Según detalló, eso dejaría afuera a gran parte del centro del país, incluyendo distritos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. "En la provincia son 94 municipios los que quedan excluidos. Solamente queda Carmen de Patagones porque ya estaba contemplado en la ley anterior ", precisó el funcionario.

Ghioni también advirtió sobre el impacto que tendría la quita de subsidios en las facturas de gas. "Hoy hay usuarios que tienen un descuento del 50%. Cuando se elimine el beneficio van a pasar a pagar el doble . Si un usuario hoy pagaba $ 62.000, pasaría a pagar $ 124.000. Los que tienen el descuento del 30%, que esos entendemos que van a ser la mayoría, pasarían de $87.000 a $124.000", describió.

"Desde el Gobierno nacional responden que a aquellos que lo necesiten se les mantendrá el subsidio, pero la ley no dice nada al respecto y deja todo en manos del Poder Ejecutivo, que de manera discrecional deberá aplicar el subsidio energético focalizado", sentenció.

La ofensiva de los intendentes bonaerenses contra los cambios en el régimen de Zona Fría comenzó a tomar forma en Villa Gesell, una de las ciudades de la Quinta Sección Electoral más afectadas por la iniciativa que impulsa el oficialismo. Luego del encuentro que mantuvieron en el complejo Parque Bonito, donde consensuaron una estrategia política y territorial para intentar frenar en el Senado el proyecto, emitieron un comunicado conjunto.

En el texto, al que tuvo acceso este diario, expresaron su "profunda preocupación" a la modificación del esquema de subsidios al gas. "La modificación del régimen de Zona Fría , en este contexto económico y social, representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista , tomada lejos de los territorios y sin escuchar a quienes padecen sus consecuencias", advirtieron.

"El régimen de Zona Fría reconoce una realidad concreta de nuestros territorios: en gran parte de nuestra región, el frío, la humedad, las condiciones climáticas y las características de muchas viviendas hacen que el acceso al gas resulte indispensable para la vida cotidiana. Esta ley surgió para corregir una desigualdad territorial ", argumentaron.

Ls referentes de la Quinta Sección también alertaron sobre el impacto económico y social que tendría la medida en un contexto de caída del consumo y deterioro de los ingresos. "Vemos boletas que aumentan, salarios que no alcanzan, comercios que venden menos, familias que administran cada gasto y adultos mayores que deben elegir entre pagar un servicio, comprar medicamentos o calefaccionar su casa", puntualizaron.

"También convocamos a legisladores nacionales, provinciales y municipales, instituciones, concejos deliberantes, organizaciones sociales, sectores productivos, trabajadores, comerciantes y vecinos a expresarse en defensa de este derecho", concluyeron en el documento y sentenciaron: "Zona Fría sí. Defendamos a nuestros vecinos. Frenemos este nuevo golpe al bolsillo de las familias y a la economía de nuestros municipios".

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín