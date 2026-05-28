Inédito: una fiscal rechazó investigar por espionaje a Rodolfo Tailhade pero aceptó abrir una denuncia del diputado K a Manuel Adorni

La fiscal Paloma Ocha, quien generalmente dictamina en sintonía con la estrategia legal K, declinó su competencia para investigar la denuncia del Gobierno de Milei contra el ex director de Contrainteligencia y diputado K Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal sobre la esposa de jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Pero al mismo tiempo, aceptó un pedido de Tailhade vía mail de investigar a Adorni por supuesto abuso de autoridad y malversación de fondos públicos con el uso de su custodia policial .

La denuncia del ministerio de Seguridad contra Tailhade había recaído originalmente en la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Ochoa.

Pero la fiscal Ochoa, el 10 de mayo declinó la competencia porque había una denuncia previa de un particular contra Tailhade en la fiscalía de Alejandra Magnano y en una actitud poco habitual aceptó que se investigue la denuncia de Tailhade contra Adorni por abuso de autoridad, que hizo en un descargo vía mail. El juez Daniel Rafecas había delegado el 6 de mayo una denuncia de un particular contra Tailhade en la fiscal Mangano. Es decir, cuatro días antes.

El diputado opositor había quedado el centro de la escena por su exposición contra el jefe de Gabinete cuando acudió al Congreso de la Nación el pasado 29 de abril para brindar su informe de gestión. Al hacer uso del espacio de preguntas, Tailhade dio a conocer movimientos de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, hasta un bar de Palermo, con la custodia de la Policía Federal, y de los hijos del jefe de gabinete .

En ese momento, Adorni recogió el guante: "No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa ".

Ochoa contó que Tailhade, a través de un mail pidió “ se rechace la denuncia en mi contra y se inicie la investigación contra Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti por malversación de fondos públicos”.

“Sostener lo contrario implicaría que cualquier periodista que cubra la agenda de un funcionario, cualquier vecino que observe a una custodia oficial estacionada frente a un bar de moda, o cualquier diputado opositor que mencione un viaje al exterior, debería ser indagado por ‘espionaje’. El absurdo de esa conclusión revela, por reducción al absurdo, la atipicidad de la conducta ”, explicó el ex director de Contrainteligencia. Paradójicamente, Tailhade denunció por espionaje a varios periodistas que investigaron a Cristina Kirchner en casos de corrupción .

“Si lo que el Sr. Jefe de Gabinete pretendía era promover una acción por su intimidad personal o la de su grupo familiar, contaba con las vías del derecho privado (acción civil por daños, acción por protección de datos personales) que podía ejercer con su propio patrocinio”, agregó el diputado K.

Y también solicitó la producción de una serie de medidas de pruebas a los fines de “esclarecer la verdadera naturaleza de los hechos, es decir, para acreditar la malversación de fondos públicos que implica destinar un servicio de custodia oficial de la Policía Federal Argentina a personas que, como Bettina Angeletti de Adorni, no tienen ninguna legitimidad ni autorización legal para ello”; y “acreditar la veracidad de las afirmaciones vertidas en el recinto”.

Entonces, Ochoa citó que el 4 de mayo de 2026 el abogado Santiago Dupuy Lome había abierto la causa caratulada “Tailhade, Rodolfo s/ infracción art 157 bis inciso 1, abuso de autoridad y viol. deb. func. publ. (art.248) y incumplim. de autor. y viol. deb. func. publ. (art.249)”. Denunciante: Dupuy de Lome, Santiago”.

Entonces, pidió pasar su causa a la fiscal Mangano y que se investigue la denuncia de Tailhade contra Adorni. Así lo jueza Capuchetti deberá extraer testimonio y que se investigue la denuncia de Tailhade.

En su denuncia contra Tailhade, los abogados del ministerio de Seguridad afirmaron que “de resultar ciertas las alusiones efectuadas en el recinto, el diputado Tailhade se habría valido de medios ilegítimos para conocer en todo momento los movimientos de la familia del Sr. Jefe de Gabinete, la custodia policial asignada y, con ello, habría franqueado su seguridad”.

Y que “La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 ”.

“Esto cobra aún más relevancia de tratarse d e tareas de espionaje ilegal sobre la vida privada del Sr. Jefe de Gabinete. Ello, no solo constituiría una intromisión ilegítima en la esfera de intimidad de un funcionario público, sino que trascendería ese plano individual y se proyectaría como una conducta que compromete directamente a la Seguridad Nacional”, agregaron los letrados del ministerio.

“Esto así ya que el cargo referido integra el núcleo central del sistema de toma de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, de manera que el Sr. Jefe de Gabinete maneja información estratégica, sensible y, en muchos casos, clasificada, de alta importancia para los intereses del Estado Nacional”, agregaron.

“Interrogarnos si la experiencia en el alto cargo que desempeñó el diputado dentro de la estructura de inteligencia del Estado Nacional le permitió emplear indebidamente influencias, contactos, información y/o eventualmente medios técnicos para conocer en detalle sobre la vida personal y la logística de seguridad del Sr. Jefe de Gabinete y su familia”, finalizaron los abogados de Seguridad.

Fuente: Clarín