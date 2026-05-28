Locura por el nuevo local de Miniso en el Dot Baires Shopping: cuadras de cola y un mensaje irónico de Javier Milei

Las siete cuadras de cola que registró la apertura del local Miniso - de origen chino - en la calle Florida tuvo su réplica este jueves cuando abrió una nueva sucursal en el shopping DOT en medio de los gritos y la emoción de cientos de jóvenes. Hasta Javier Milei se hizo eco de la noticia al compartir, no sin algo de ironía y algún dardo a sus antecesores, un video del momento de la apertura en sus redes sociales.

El Presidente compartió el mensaje de un usuario que comparó el fin de la Alemania comunista con la gran convocatoria que tuvo el nuevo local de accesorios y productos para el hogar que es furor entre los jóvenes y niños. "La caída del mura de Berlín Argentino. Éramos la URSS", comentó el usuario @LoboArgy .

El usuario @PregoneroL había publicado el video con el corte de cinta donde se ve la emoción de los jóvenes que aguardaban el momento. "Inauguraron otro Miniso, esta vez en el shopping Dot y parece la apertura de McDonalds en Moscú en 1990. Se cae la cortina de hierro peronista" , escribió junto al video.

En el registro fílmico de la inauguración se puede observar a cientos de jóvenes que acudieron para presenciarlo y ser los primeros clientes de esta tienda que se convirtió en uno de los lugares favoritos de los jóvenes. Además, el corte de cinta estuvo a cargo del grupo de K-Pop argentino K4OS , que se convirtió en la revelación de la música local en el último año. A la cuenta de tres, explotaron los papelitos rojos - color símbolo de la marca - para dar la bienvenida a los primeros clientes.

La convocatoria fue tan grande no solo por la emoción de los jóvenes por la apertura de otro local de Miniso en Argentina, sino porque también estarían presentes las protagonistas de la serie Margarita, así como influencers. Los gritos de emoción se mezclaban con los brazos en alto de quienes sostenían teléfonos celulares intentando registrar el momento.

Fuente: Clarín