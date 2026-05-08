Ratificaron la prisión preventiva para los imputados por el femicidio de Sofia Delgado en Santa Fe

Los tres imputados por el femicidio de Sofía Delgado , la joven de 20 años encontrada muerta el 15 de noviembre de 2024 en San Lorenzo , provincia de Santa Fe , deberán permanecer en prisión preventiva durante seis meses adicionales por decisión del juez Eduardo Romanini . La medida se dictó durante una audiencia en la que se presentaron pruebas de ADN que fortalecen la acusación, en particular contra Alejandro Bevilaqua .

El motivo de la prórroga está vinculado a la existencia de peritajes fundamentales aún pendientes, como el análisis de una computadora y del GPS del automóvil del principal acusado. Estos exámenes podrían proporcionar datos clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de octubre , fecha en la que se habría producido el crimen, y el hallazgo del cuerpo.

Durante la audiencia, también se analizó el pedido de prórroga de las prisiones preventivas de los imputados: Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann . Los defensores de Brian Bauman y Eduardo Mordini impulsaron cambios en la calificación penal para sus representados, solicitando que sean considerados por encubrimiento agravado y no como autores del femicidio. El magistrado permitió que continúen las negociaciones para definir la figura legal.

Por otro lado, la defensa de Bevilaqua pidió libertad condicional , pero el requerimiento fue rechazado. Las pruebas genéticas extraídas arrojaron que el ADN de Bevilaqua fue hallado bajo las uñas de la víctima, mientras que los análisis sobre Bauman no lo vincularon directamente a la escena. Este dato juega un gran papel dentro de la defensa del imputado.

Además, Mordini también solicitó la libertad tras más de un año y medio en prisión preventiva. Esta petición pone en disputa la calificación del crimen, cuya instrucción está próxima a ser elevada a juicio oral. La causa está caratulada como homicidio calificado, con una pena prevista de prisión perpetua .

Los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna, representantes querellantes de los hermanos de la víctima , sostuvieron ante La Capital : “Se ha hecho un planteo sobre que Mordini había dado negativo los resultados de ADN en la causa, por lo cual el defensor plantea que hay una participación de Mordini en la etapa posterior al homicidio, ya delineándolo como un encubrimiento, y nosotros consideramos que no , que ahí obviamente tanto la Fiscalía como la querella cuentan con prueba que está ya cautelada en la causa”.

Sofía Delgado fue asesinada la noche del 30 de octubre de 2024 , cuando Bevilaqua, con quien tenía una relación, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó a un taller, propiedad de Mordini, en Puerto San Martín. Según la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica . El caso también involucra a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento, quienes recuperaron la libertad aunque permanecen bajo restricciones.

La investigación para la reconstrucción del crimen sostiene que, tras el fallecimiento de Sofía fue sometida a una serie de maniobras para su ocultamiento: fue Bauman, empleado del taller, quien habría atado el cuerpo e introducido el cadáver en una bolsa cubierta con aislante . Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un sector rural en “Camino de la Cremería”, Ricardone, donde lo encontraron dos semanas más tarde.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza formalizó la imputación por homicidio calificado para los tres detenidos. Ortigoza sostuvo ante el tribunal que Delgado fue asesinada “por placer” . El fiscal enfatizó que “la principal hipótesis es que se trató de un homicidio”, con pruebas que apuntan a una coordinación entre los involucrados.

La secuencia de acciones, revela una planificación precisa y una dinámica de grupo orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En la declaración pública, Ortigoza remarcó la vulnerabilidad de Sofía y las prácticas que circularon entre los acusados: “Hablan de Sofía, dicen que nadie la va a reclamar luego de sacrificarla y descargar su ira ; eran mensajes y links de webs con mujeres teniendo relaciones atadas”.

Fuente: Infobae