Rapado y vestido de blanco: así trasladaron a “Pequeño J” a la Argentina para ser indagado por el triple crimen de Florencio Varela

Por orden de la Fiscalía de Perú , se extraditó este lunes a la Argentina del ciudadano peruano Tony Janzen Valverde , alias "Pequeño J" , para que sea juzgado por el por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 , cometido en Florencio Varela en septiembre del año pasado.

Los familiares de las víctimas, en tanto, realizaron durante la mañana de este lunes una manifestación en la rotonda de La Tablada , para reclamar justicia.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció que "como autoridad central en materia de extradiciones", culminó con éxito las gestiones para la entrega de Valverde a la justicia argentina, donde es investigado por un triple feminicidio.

En ese contexto, se dieron a conocer imágenes del traslado del acusado del penal de Cantera, en Cañete, en el sur de la región de Lima, hacia la capital, para este lunes ser conducido al aeropuerto.

En ellas, se lo observa a "Pequeño J" rapado y vestido de blanco , con indumentaria del centro donde estuvo preso en su país. En el frente de su prenda superior se lee "INPE Perú", en referencia a El Instituto Nacional Penitenciario. Lo acompañan, permanentemente, dos o más oficiales, que lo toman asegurando su traslado.

En otras fotos se lo ve firmando actas correspondiente al proceso .

El documento, dado a conocer por sitios oficiales del gobierno peruano, indica que "el interno fue entregado a INTERPOL en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad".

Y más adelante detalló: " La entrega se realizó a las 04:15 de la madrugada del lunes 4 de mayo , en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad del INPE y de INTERPOL. Agentes penitenciarios custodiaron al interno hasta su entrega a los efectivos de INTERPOL, procediéndose luego a la firma de la documentación correspondiente para su traslado".

Las investigación en Argentina señaló a Valverde, quien fue detenido en Perú el 30 de septiembre de 2025, como el sindicado autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad .

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas cinco días después de haber desaparecido.

El 3 de febrero, la Fiscalía peruana confirmó que Valverde iba a ser próximamente extraditado por solicitud de la justicia argentina.

"Responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres" y que "el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género", indicó la institución peruana.

Cuatro meses antes, el 2 de octubre, la Policía Nacional de Perú (PNP) entregó a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del Pequeño J para que también fuera procesado en ese país por el mismo delito.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto al argentino Orozco cuando intentaban huir hacia el norte de Perú, de donde es originario Pequeño J y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.

Una vez en Argentina, "Pequeño J" será indagado el martes por el juez federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del expediente

Por el triple hay otras 11 personas imputadas y detenidas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien días atrás fue beneficiado con la falta de mérito.

A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos aun no identificados plenamente.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un triple homicidio agravado cometido en el marco de una represalia narco, con participación de al menos once personas que actuaron de manera coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas.

Fuente: Clarín