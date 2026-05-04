Pequeño J llegó a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea y lo llevan a Marcos Paz en medio de un fuerte operativo: mañana lo indagan

Tony Janzen Valverde Victoriano (20) , alias “Pequeño J” , señalado por la Justicia como el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela del que fueron víctimas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) , aterrizó a las 20.42 en el Aeropuerto Internacional de El Palomar.

Según informaron fuentes de la Investigación a Clarín , el joven quedó detenido en el Completo Penitenciario de Adultos mayores N° 24, de Marcos Paz y será indagado este martes por Zoom a las 10 de la mañana por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y el secretario Ignacio Calvi.

Con la cabeza rapada, vestido de blanco y mucho más delgado, “Pequeño J” vuelve a pisar suelo argentino tras ser extraditado desde Perú. Su aspecto físico difiere con el de su detención, ocurrida hace más de siete meses en el sur de Lima, donde había sido capturado por la División Drogas de la Policía Nacional de Perú.

El traslado forma parte de un operativo que se preparó durante varios días. Primero lo movieron el fin de semana desde la cárcel de Cañete, donde estuvo detenido estos últimos meses, al penal Ancón II ubicado en la capital peruana. Desde allí lo llevaron en auto hasta el aeropuerto y, a las 4.15 de la madrugada, fue entregado a los agentes de Interpol, que junto a la Fuerza Aérea lo acompañaron en el vuelo hacia la Argentina.

El Embraer ERJ 140LR con la matrícula T-94 de la Fuerza Aérea despegó desde Buenos Aires, hizo una escala técnica en Salta para cargar combustible y llegó a Perú cerca de las 10. Allí recogió no solo a “Pequeño J”, sino también a otro extraditado, Chininin Chuquihuanga Icsar, acusado de abuso sexual contra una menor.

En el Aeropuerto de El Palomar se montó un fuerte operativo, con más de seis camionetas blindadas y varios autos policiales , a la espera del Pequeño J.

El avión hizo escala en Asunción, Paraguay, donde sumó a otros dos detenidos. Sin embargo, allí se demoró más de lo previsto. La llegada a la Argentina estaba programada para las 19.40, pero el avión salió de Paraguay rumbo a la Argentina recién a las 19.07. Finalmente, el joven de 20 años aterrizó ae las 20.42.

Apenas bajó del avión, el Servicio Penitenciario Federal quedó a cargo de la custodia del joven peruano. Después de hacer los trámites de arribo al país, Pequeño J fue subido a una camioneta blindada, escoltada por motos y autos con personal armado, con destino hacia el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.

Pequeño J está acusado del delito de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

"Se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización", informaron fuentes judiciales.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron la noche del viernes 19 de septiembre en La Matanza. Según la investigación, fueron engañadas en Ciudad Evita con la excusa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta hasta una casa ubicada en Chañar 702, en Florencio Varela.

Allí fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en la misma vivienda y hallados cuatro días más tarde. La camioneta utilizada para el traslado fue incendiada para eliminar pruebas. Para los investigadores, el móvil del hecho estaría vinculado a una venganza narco.

Por el triple crimen, hay otras 11 personas imputadas y detenidas : Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien días atrás fue beneficiado con la falta de mérito.

A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos que aún no fueron identificados. Por su parte, los familiares de las víctimas realizaron este lunes una manifestación en la rotonda de La Tablada, para reclamar justicia.

Redactora en la sección Sociedad.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín