“¿Es para los giles?”, grabó a su bebé jugando con un revólver, lo subió a las redes y terminó detenida

La Policía Bonaerense detuvo a una mujer en La Plata luego de que se viralizara un video en el que se veía cómo su bebé manipulaba un revólver mientras ella lo alentaba. Durante el allanamiento también quedaron arrestadas otras dos personas y se secuestraron drogas, municiones y armas .

Según se supo, el video lo habría tomado y subido a las redes la propia madre del nene . En las imágenes se ve al niño sentado en su sillita de bebé mientras oculta algo debajo de la bandeja que habitualmente se utiliza para apoyar la comida. Cuando la mujer le pregunta " ¿Qué tenés ahí?", el niño saca el arma.

El chico guarda el arma otra vez y, ante los vítores de su madre, la vuelve a sacar. La secuencia se repite varias veces "¿Qué es eso, es para los giles?" , se escucha preguntar a la mujer. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes.

Tras la difusión del video, se inició una investigación de oficio que este jueves dio lugar a un allanamiento en una casa ubicada en calle 116, entre 515 y 516 de La Plata. En el lugar la policía detuvo a Brisa Ariana "La Tumba" Rodríguez , de 24 años, quien sería la madre del bebé.

En el operativo quedaron detenidos también María del Valle Godoy, (39) y Nahuel Gabriel Melgarejo (35).

Durante la investigación, la policía incautó además un revolver de color negro sin marca ni serie con tres municiones colocadas , una réplica de revólver de color gris , una munición calibre 32, 297 gramos de Marihuana y 9 envoltorios de Clorhidrato de cocaína.

Producto del operativo se labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de Narcotráfico. Además, se dio intervención a las autoridades Judiciales de turno y al servicio de niñez y adolescencia La Plata, quienes informaron que mantendrán entrevista con la madre del menor.

En la causa intervienen la UFI N°17 y N°18 de La Plata .

Fuente: Clarín