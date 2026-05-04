Con la revelación de nuevos gastos no declarados, la oposición busca activar la interpelación a Adorni

Mientras el oficialismo intenta dar por cerrado el escándalo sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni , la oposición insistirá en promover su interpelación y, eventualmente, su moción de censura en el Congreso luego de que en la Justicia se revelaran las millonarias refacciones que el funcionario realizó en su casa en Exaltación de la Cruz.

A sabiendas de que no cuentan con los votos suficientes para consumar la ofensiva, en los bloques opositores más críticos planean una estrategia de menor a mayor . El primer paso será la convocatoria a una sesión especial para abordar distintos temas e incluir el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que inicie el tratamiento de los proyectos ya presentados para interpelar a Adorni.

No es un camino fácil, ya que la oposición no reúne por ahora el número suficiente para reunir quorum en el recinto. Los bloques aliados del Gobierno, claves para alcanzar las 129 voluntades, prefieren mantenerse equidistantes del escándalo.

Es por ello que la oposición todavía no le puso fecha a la sesión especial, aunque ya se iniciaron los contactos entre los principales referentes opositores. “La situación ya es insostenible” , sostienen. Aludían a la declaración que prestó esta mañana en tribunales el contratista Matías Tabar declaró, quien detalló que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua , en Exaltación de la Cruz.

“No hay más excusas -enfatizó Esteban Paulón (Partido Socialista), denunciante de Adorni en la Justicia-. Insto a los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura”. En el mismo sentido se expresó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Hay que activar ya una sesión especial”, dijo.

En la Cámara de Diputados se presentaron una decena de proyectos para interpelar a Adorni; además de Paulón y Ferraro, los diputados de izquierda Myriam Bregman , Nicolás del Caño y Pablo Juliano reclamaron que dé explicaciones en el recinto. Unión por la Patria, comandada por Germán Martínez, también anticipó su voluntad de avanzar.

“Nosotros vamos a trabajar para tener las instancias que la Constitución prevé para que pueda haber una persona con confianza del Congreso para que ocupe el lugar de Adorni” , anticipó Martínez el miércoles pasado, al cierre de la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete rechazó las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, puertas adentro de la bancada admiten que será difícil avanzar mientras no haya fisuras en las bancadas dialoguistas que, hasta ahora, han preferido refugiarse en el silencio en medio del escándalo.

La moción de censura es un mecanismo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional mediante el cual el Congreso puede destituir al jefe de Gabinete y a los ministros si los bloques que lo activan consiguen una mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los miembros del cuerpo.

Fuente: La Nación