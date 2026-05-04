“Ese no es el monto”: Adorni buscará rebatir las afirmaciones del contratista de su casa del country ante la Justicia

En las diferentes terminales del oficialismo continuaba este lunes la expectativa por poder finalmente retomar el control de la agenda pública . Un objetivo que se trazaron desde que la semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dio su primer informe de gestión y que, tras la primera conferencia de prensa luego de más de 40 días, tuvo el notorio contrapeso de que trascendiera la declaración testimonial del contratista que reformó la propiedad de Adorni en el country Indio Cua.

La declaración que sacudió este mediodía los tribunales de Comodoro Py fue la del contratista Matías Tabar , quien afirmó que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua , en Exaltación de la Cruz.

Mientras que esa información fue confirmada a LA NACION por fuentes judiciales, tanto en la Casa Rosada como en otras terminales del oficialismo insistieron en que “no mueve un ápice de lo que viene pasando. Manuel va a explicar todo, eso que se dice no tiene sentido” .

En Balcarce 50, muy cerca del propio Adorni aseguraban respecto de los 245 mil dólares declarados por Tabar, que “ese no es el monto” , en referencia a los costos de la refacción.

“Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero ”, señalaron ante una consulta de LA NACION. En ese plano adelantaron que “probablemente mandaremos a hacer una inspección ocular” .

Al tiempo que consideraron que “los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó ”.

Sin embargo, los voceros consultados no dieron mayores precisiones de por qué no pidieron la factura. “En caso que no corresponda su declaración se harán las denuncias correspondientes” , advirtieron en una oficina de la Jefatura de Gabinete.

En el círculo íntimo del funcionario agregaron: “Estamos analizando todo. La casa no vale más de 200 mil dólares ”. Insistieron en que Adorni “no tiene nada que no pueda justificar” y señalaron “que se van a comer la curva completa” .

Desde allí también insistieron desde que empezó el caso que la declaración jurada de Adorni “dejará todo en claro” , aunque nunca explicaron por qué no la adelantó y mantiene la fecha del vencimiento, el 31 de mayo, para la presentación.

Para cuando llegue esa fecha, en el gobierno están convencidos que ya habrán logrado recuperar completamente el control de la agenda. Algo que les es esquivo desde hace casi dos meses y que creen poder revertir a partir de esta semana.

“Fueron casi dos meses en que no pudimos avanzar como queríamos. En los que cada vez que la espuma bajaba, volvía a subir. Ahora es tiempo de retomar la gestión y meterle ”, dijo días atrás uno de los consultados por LA NACION . Este lunes esa convicción seguía.

En las distintas terminales del Poder Ejecutivo se impone el convencimiento de que desde el comienzo de las revelaciones sobre el patrimonio y viajes de Adorni “perdieron el control de la agenda” y la “iniciativa” , por lo que apuntan a poder retomarla a partir de esta semana. Tanto a nivel comunicacional como de gestión.

En esa línea, la primera parada para intentarlo fue la conferencia de Adorni , de este lunes. Se trató de la primera desde el 25 de marzo, cuando al igual que hoy eludió dar precisiones sobre sus gastos. También fue la primera desde su paso por el Congreso y tras el cierre y posterior reapertura, aunque con restricciones , de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

Pese a que tampoco dio explicaciones sobre ese tema en la Cámara de Diputados, para el Gobierno la presentación de Adorni del pasado miércoles actuó como “bisagra” para retomar las conferencias de prensa y la iniciativa política. Cerca de Javier y Karina Milei estaban más que satisfechos con lo que fueron las casi siete horas del ministro en el Parlamento.

En el Gobierno estaban convencidos de que la causa judicial, en la que Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por un presunto enriquecimiento ilícito, entraría ahora en “una meseta” con peritajes contables. Eso los hace suponer que se licuarán las noticias del caso y que, “cuando se vuelva a tener noticias, será en unos meses, para demostrar que no hay nada en su contra” , afirmaban confiados días atrás.

Por eso la declaración de Tabar sorprendió este lunes y a raíz de eso evalúan medidas para rebatirlo . Pero a la vez pareció exacerbar el convencimiento de que todo seguirá tal como lo vienen deslizando desde días atrás: “Vamos a retomar la agenda y esto pronto quedará aclarado” , aseguran.

Fuente: La Nación