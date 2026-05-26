Quién se fue de Gran Hermano este lunes 25 de mayo

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) atravesó una de las galas más intensas y movilizantes de la temporada. Después del fuerte impacto que generó la expulsión de Lola Tomaszeuski por incumplir una de las reglas fundamentales del reality , la tensión quedó instalada entre los participantes, que enfrentaron la noche con máxima cautela. Pero la gala de eliminación de este lunes 25 de mayo todavía guardaba un momento decisivo: con un clima cargado de incertidumbre hasta el final, la definición quedó en manos de Cinzia y Eduardo, y finalmente se conoció quién abandonó la competencia .

La gala comenzó con una placa de nominación integrada por tres participantes de peso dentro del juego: Eduardo, Cinzia Francischiello y Juanicar . En un contexto donde las alianzas cambiaron constantemente y las sanciones alteraron el rumbo del reality, la incertidumbre era total y cualquier resultado parecía posible . Finalmente, Santiago del Moro anunció que quien quedó fuera de competencia fue Eduardo.

Juanicar logró salir de la placa y la definición quedó reducida a un mano a mano entre Eduardo y Cinzia . De este modo, el conductor dijo que Carrera debía abandonar la casa tras obtener el 57,7% de los votos negativos , frente al 42,3% que recibió su compañera.

La eliminación de Eduardo no pasó inadvertida dentro de la casa y generó una inmediata reacción entre sus compañeros, que se acercaron a despedirlo en un momento cargado de emoción. Antes de cruzar la puerta, el participante eligió irse con un mensaje sereno y afectuoso: “Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final . Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos, Ema; espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”. Incluso Gran Hermano quiso dedicarle unas palabras especiales: “Te mando un abrazo fuerte. La verdad, fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor” .

Fuente: La Nación