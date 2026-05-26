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Advertencia violeta por niebla: corte en el puente Zárate-Brazo Largo y vuelos suspendidos

Redacción CNM mayo 26, 2026

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Mientras rige la advertencia violeta por la niebla en varias provincias del país, la Autovía del Mercosur dispuso cortar totalmente al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo que conecta Buenos Aires con Entre Ríos .

Un video realizado por el drone de LN+ muestra el puente prácticamente cubierto por una densa capa de niebla. Apenas emergen del manto blanco las torres y tensores de la estructura , mientras el resto de la estructura queda oculto. Este fenómeno reduce drásticamente la visibilidad en la ruta.

Fuente: La Nación


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