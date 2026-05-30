Quién es quién en el caso Agostina: el único detenido, el abogado que renunció y las versiones cruzadas entre la madre y el padre

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado este sábado en un descampado en las afueras de la Ciudad de Córdoba . La adolescente había salido de su casa el sábado pasado por la noche y desde entonces la buscaban con intensidad. El fiscal Raúl Garzón había reconocido el viernes que a la chica la buscaban con vida y también muerta.

La última imagen de Agostina con vida fue captada el sábado a la noche, cuando ingresó a la casa del único detenido, Claudio Barrelier. El imputado negó primero que fuera ella, pero el viernes reconoció que la chica era la adolescente desaparecida.

Desde ese día se intensificaron los rastrillajes en un extenso descampado de 240 hectáreas , donde finalmente este sábado encontraron los restos de Agostina, campo adentro.

La chica de 14 años fue vista por última vez el 23 de mayo a las 22:30 , en el barrio General Mosconi. Dijo que iba a la rotisería de su abuelo -que está en la misma cuadra de la casa donde vivía- pero nunca fue .

Se subió a un remis y viajó al barrio Cofico, donde vivía Claudio Barrelier . Le dijo al remisero que le iba a dar una sopresa a su madre, lo mismo que les contó a sus amigas en un mensaje de audio: "No sé porque tengo que ir con mi... con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá . Me tengo que escapar".

Cuando faltaban horas para que se cumpliera la semana de desaparición, su cuerpo fue hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra , a 17 kilómetros de la casa de Barrelier, donde las cámaras la registran por última vez.

Agostina dejó la casa de su madre en el barrio General Mosconi, el sábado por la noche y luego desapareció. Heredia estuvo en pareja con Barrelier, con el que seguía manteniendo un vínculo de amistad . De hecho, horas antes de que Agostina desapareciera, ambos habían ido a un partido de fútbol amateur y luego estuvieron en el cumpleaños de un amigo en común.

En la madrugada del domingo, Heredia -ya preocupada porque hacía tres horas que no se había podido comunicar con su hija- y Barrelier tuvieron un intercambio de mensajes: " Que te pidió la agos a vos hoy (..) Que me pidió tu num ", preguntó la mujer. " Si la podía llevar a la casa de un amigo (...) Y le dije que no tenía movilidad ", respondió el imputado.

Las sospechas de Heredia crecieron luego de que el propio Barrelier cambiara su relato inicial y admitiera que había estado con Agostina, sólo después de que el remisero afirmara que había llevado a la adolescente cerca de la casa del imputado y que un hombre le había pagado el viaje.

Este sábado Heredia fue internada por un cuadro de deshidratación , mientras se apresuraba el desenlace de la investigación.

El hombre de 33 años está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, pero el fiscal ya adelantó que la carátula cambiará a homicidio tras el hallazgo del cuerpo. Hasta ahora es el único imputado en la investigación.

Fue Barrelier el que pagó el remis que llevó a Agostina a su casa de la calle Juan Campillo 878 y la última persona que vio a la menor con vida . Desde el comienzo, las declaraciones de Barrelier han sido contradictorias : pirmero le negó a la madre haber visto a la niña; luego dijo que la adolescente que se ve con él en el video era su propia hija; el viernes reconoció que la chica del video era Agostina, pero dijo que ella se fue en un auto rojo que la estaba esperando.

Barrelier tiene un antecedente por privalición ilegítima de la libertad calificada . en el marco de una denuncia por violencia de género de su expareja. Barrelier estuvo detenido 20 días en mayo de 2025 y luego fue puesto en libertad bajo fianza y con varias condiciones, entre ellas, comparecer mensualmente ante la Fiscalía, lo que hizo hasta mayo de este año.

Según la fiscalía, además del video donde se lo ve con la adolescente también hay elementos de prueba de que Barrelier condujo un Ford Ka negro y, tras la desaparición, estuvo en el descampado donde encontraron los restos de Agostina.

Barrelier es hincha de Instituto Atlético Central Córdoba y pertenece a la facción 'Los Ranchos '. Hasta el miércoles se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba , pero fue desvinculado una vez que lo imputaron en el caso. Militaba en el peronismo.

Vega es expolicía y estuvo estrechamente involucrado en la investigación del caso. Estaba en el desacampado de Ampliación Ferreyra cuando encontraron el cuerpo de Agostina.

En realidad, la noticia de la desaparición lo encontró en Merlo (San Luis). Llegó a Córdoba dos días más tarde. Reveló que estuvo cara a cara con Barrelier antes de saber que era el principal sospechoso . "Yo estuve mano a mano con él y lo grabé. Está la prueba de todo lo que él dice. No puedo contar mucho pero son cosas bastante complicadas", sostuvo este sábado en una entrevista con TN . Todavía no habían descubierto el cuerpo de su hija.

Vega y Melisa Heredia no tienen una buena relación . Se separaron cuando la chica tenía 4 años y tenían opiniones distintas de cómo debía ser la crianza de Agostina. Según el abuelo materno de la adolescente, Agostina estuvo viviendo "algunos meses con el papá y Agostina despúes se mudó por algunos maltratos".

En la entrevista con TN , Vega dijo que Barrelier no estaba solo y cuestionó el entorno de Heredia, del que formaba parte Barrelier, y sugirió que la madre no estaba aportando todo lo que sabía de la situación: "Está lleno de enfermos, de pedófilos y gente psicópata, pero si sabés que te relacionás con este tipo de gente, que tenía estas causas, ¿para qué estás con esta gente?".

Es el padre de Melisa Heredia . Desde un primer momento ofició de vocero de la familia hablando con la prensa. Fue extremadamente crítico del trabajo realizado por la justicia y protestó en varias ocasiones sobre el accionar del ministrio de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

También apuntó contra Barrelier. "Este tipo aprovechó su inocencia para manipularla", dijo a Clarín cuando todavía se realizaba la búsqueda con vida.

Miguel y otros miembros de la familia habían llamado a marchar en varias ocasiones para protestar. Ningún miembro de la familia materna había estado presente en los operativos de allanamiento realizados el día sábado, cuando se encontró el cuerpo. El abuelo se enteró por los medios, cuando estaba en su casa, y la situación generó momentos de tensión con algunos cronistas.

Fiscal general del caso, había sido responsable de la investigación que derivó en la detención de Brenda Agüero , la enfermera condenada por la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Estuvo desde el comienzo de la causa. El viernes había tenido un intenso intercambio con la prensa, que le criticaba la demora en la implementación de la Alerta Sofía, emitido el miércoles . Allí reconoció que la buscaban "con o sin vida". Fue la primera voz oficial en abrir la puerta a un posible asesinato.

Este sábado a primera hora de la noche dijo que el cuerpo encontrado se corresponde en un "98% de probabilidades con Agostina".

Mantiene un vínculo sentimental con Claudio Barrelier . La primera en mencionarla en el caso fue Melisa, mamá de Agostina. Ella acusó a Soledad de "tener algo que ver" en la desaparición de su hija.

"Yo quiero que la investiguen esa mujer. Esa mujer debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho. Esta mujer estaba ahí queriéndole salvar las papas en algo a Claudio. Ella ha hablado de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio. No sé su apellido, sé que se llama Soledad”, dijo el viernes.

Según una punta de la investigación surgida en las últimas horas, el imputado le pidió prestado su auto, un Ford Ka negro. En la su declaración del viernes, Barrelier dijo que condujo ese auto el lunes al mediodía. Sospechan que es el vehículo con el que llevó los restos de la chica al descampado donde apareció este sábado.

El fiscal Garzón sostuvo este sábado que Soledad por ahora es solamente testigo en la causa.

Fue el abogado de Claudio Barrelier , único detenido, durante toda la semana. Pero este sábado decidió renunciar por "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”, según sostuvo.

La renuncia se produjo luego de que el propio Barrelier modificara su versión de los hechos durante su última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Estos cambios en su testimonio ya se habían dado en varias ocasiones durante la semana, pero este sábado marcó un quiebre para el letrado.

El viernes ya había corrido fuerte la versión de un alejamiento de la defensa del único imputado. Sin embargo, Sánchez del Bianco negó que ya hubiera renunciado y adelantó que Barrelier había aportado información que podía resultar clave para acelerar la investigación .

Apenas horas más tarde, casi en simultáneo con el descubrimiento del cuerpo, se concretó su renuncia.

Fuente: Clarín