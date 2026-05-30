La dramática historia familiar del papá de Agostina: “Mi hija es lo único que me queda”

El papá de Agostina, Gabriel Vega, habló en exclusiva con TN y contó cómo atraviesa los días de búsqueda desesperada para encontrar a su hija. Aseguró que trabaja a la par de la Justicia y remarcó que no va a detenerse hasta dar con su paradero porque, según dijo, “es lo único que le queda”.

El hombre reveló que, en el último tiempo, sufrió varias pérdidas familiares y su hija se convirtió en el principal sostén emocional de su vida. “ Es mi hija y es lo único que tengo. Ya no tengo padres, fallecieron en un accidente de tránsito ”, contó, profundamente conmocionado .

“Hace un mes y medio que mi hermana falleció de cáncer”, relató, y agregó: “Lo único que me queda es Agostina y mi esposa, nada más”.

Gabriel contó que el fin de semana en que desapareció la adolescente se encontraba en Merlo y se enteró de la situación a través de una llamada del padrino de la menor. “Me agarró una crisis de nervios”, recordó sobre aquel momento.

Ese mismo día intentó regresar a Córdoba, aunque las personas que estaban con él le recomendaron viajar a la mañana siguiente. Al amanecer emprendió el regreso y, cuando llegó, comenzó a investigar por su cuenta.

“Me puse a investigar quién era Claudio (Barrelier), porque de la otra parte no me daban información. Así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que dice, y la verdad es que son bastante duras”, sostuvo.

También expresó sospechas sobre el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina, aunque evitó profundizar. “Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, afirmó, al tiempo que pidió que no se entorpezca la investigación.

Sobre el cierre, reiteró su pedido y aseguró que seguirá buscando a su hija. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada”, expresó. Y concluyó: “Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina”.

Fuente: TN