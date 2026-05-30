Quién es Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba

La muerte de Agostina Madeleine Vega , de 14 años, sumergió en el dolor a la ciudad de Córdoba. Por el caso, está detenido Claudio Gabriel Barrelier. Se trata de un hombre de 33 años cercano a la familia . Es el único imputado por el momento en una causa por "privación ilegítima de la libertad" que, adelantó este sábado el fiscal Raúl Garzón, cambiará a homicidio. Tampoco descartó avanzar con la investigación de más sospechosos.

Lo detuvieron el miércoles pasado. Según Gustavo Vaca, abogado de la mamá de Agostina, hubo contradicciones del detenido en su declaración ante la Policía.

Barrelier, fanático hincha de Instituto de Córdoba, es muy cercano a la familia de Agostina. Según trascendió, tiene un vínculo de amistad con Melisa Heredia, la madre . Melisa y Barrelier fueron novios hasta hace tres años y actualmente eran amigos.

También la madre de la adolescente confirmó su relación de cercanía. "Lo único que le pido a este hombre es que hable", reclamó.

El principal sospecho para los investigadores solía ir a la cancha a ver a Instituto con el mismo grupo de personas que Melisa. Barrelier está imputado por privación ilegítima de la libertada agravada.

En sus redes deja ver el fanatismo por Instituto. La foto de portada es en la popular de La Gloria, mirando desafiante la tribuna, vestido con una campera roja del club. En las mismas redes mostraba su asistencia a actos del peronismo.

Según medios locales, trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Pero fue apartado. "Al tomarse conocimiento de su detención, y conforme al procedimiento que se aplica en este tipo de situaciones, se dispuso el cese inmediato de su vínculo con la administración municipal", indicaron desde la Municipalidad.

En aquella primera declaración ante la Justicia, Barrelier entró en contradicciones en su versión de los hechos: primero aseguró que no había visto a la chica, pero luego reconoció que estuvo con ella minutos antes de su desaparición.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, sostuvo que ella pudo constatar que el detenido tiene antecedentes penales, "no computables, por causas abiertas que están en investigación, por privación ilegítima de la libertad. Son hechos de 2025, también tiene causas por hurto y amenazas". Según detalló la letrada, la acusación previa de privación de la libertad habría sido contra una ex pareja.

"Creemos que a través del engaño ha procedido a llevarla a algún lugar y ella en la confianza que le tenía accedió a acercarse. Desconocemos la intencionalidad de él", siguió sobre Barrelier, que quedó detenido como principal sospechoso.

Alaniz también dio otro detalle que puede resultar clave: el hombre coordinó el encuentro y pagó el viaje en remís. "Hay una cámara que los toma a ambos caminando juntos", añadió. Según consta en la investigación, desde ese momento el teléfono de la chica dejó de responder mensajes.

Con el transcurso de los días, la familia de Agostina apuntó a Barrelier como "mentiroso". Sobre todo, después de que el viernes fuera llamado a ampliar su indagatoria, de manera sopresiva.

Ante la aparición de un video de él con una chica ingresando a su casa, en primera instancia negó que la joven fuera Agostina. Aseguró que era su propia hija. Pero en la declaración del viernes reconoció que sí era la chica desaparecida.

También hubo versiones encontradas sobre dos autos. Circuló en las primeras horas, alimentado por el propio detenido, que la chica se había ido en un auto rojo. En cambio, registros de video mostraron otro vehículo sospechoso: un Ford Ka que Barrelier tomó prestado el lunes y manejó cerca del lugar donde apareció muerta este sábado Agostina. La hipótesis es que lo usó para descartar el cuerpo.

El miércoles, la abuela de Agostina contó que su nieta le envió un audio a sus amigas donde les decía que se iba a encontrar con el hombre de 33 años para hacerle un regalo sorpresa a su madre .

"Nosotros pensamos que él la llevó engañada con eso, con que le iba a dar un regalo sorpresa para su mamá", afirmó la mujer durante la entrevista.

La mujer, además, dijo que el dato ya fue aportado a la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, quien imputó al detenido por privación ilegítima de la libertada agravada.

Ese audio circuló el viernes a la noche, cuando también trascendieron chats que la mamá de Agostina mantuvo con Barrelier en la madrugada del domingo.

El primer mensaje que le mandó Heredia a Barrelier salió a la 1.04 de la madrugada del domingo. "Que te pidió la agos a vos hoy", escribió la mujer. De inmediato, aclaró que su hija le había pedido el teléfono del hombre: "Que me pidió tu num".

A la 1.05, Barrelier respondió con dos mensajes. "Si la podía llevar a la casa de un amigo", dijo en el primero. Y en el otro escribió: "Le dije que no tenía movilidad".

En la captura del chat se ven otros mensajes. "Hace como tres horas se fue y no aparece", mostró la mujer su preocupación. "No sé que hacer, si llamar a la policía", agregó.

El miércoles, cuando detuvieron a Barrelier, Melisa Heredia siguió desconsolada: "Éramos amigos, mi hija confiaba en él, no entiendo por qué está haciendo esto él" .

Por esas horas le pedía al detenido que respondiera una pregunta: "Dónde está mi hija".

Fuente: Clarín