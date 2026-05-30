Caso Agostina Vega: el fiscal de la causa dice que el móvil del crimen “aún está por esclarecerse”

El fiscal Raúl Garzón, quien investiga el caso de Agostina Vega (14) , la adolescente que estaba desaparecida desde hace una semana y este sábado fue encontrada muerta en un descampado de Córdoba, dijo que el móvil del crimen "aún está por esclarecerse" y remarcó que la investigación "no ha terminado".

"Estamos frente a un homicidio" , señaló esta noche en conferencia de prensa y explicó que "el móvil está en el contexto" del caso y que "corresponde analizar todas y cada una de las posibilidades".

En una extensa exposición, Garzón manifestó con "enorme dolor" que hay "un 98% de posibilidades" de que los restos humanos hallados más temprano en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra sean de Agostina ya que aun restan realizar el cotejo de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

Más allá de esa falta de "certezas absolutas", como él las llamó, señaló la vivienda del detenido Claudio Barrelier (33) como la posible escena del crimen: "Sería la casa en la que se vio entrar a Agostina. Nunca salió luego del sábado a la noche, aunque sí el imputado".

En ese sentido, aseveró que más allá de que la causa tiene a esta persona imputada "hay también otras circunstancias que deben ser investigadas” y que se tienen que conocer “los cómo y los por qué Agostina llegó al lugar del hecho".

Por otro lado, el fiscal señaló que por lo que indican las pruebas hasta el momento, se cree que Agostina fue asesinada entre las 22.30 del sábado y la 1 y las 2 del domingo en la casa del acusado, en el barrio Cofico.

“La muerte de la menor es anterior a que se presentara la denuncia”, puntualizó Garzón, quien detalló que "la denuncia se hizo el domingo a las 8.42 am”.

En una conferencia de prensa en la que tuvo muchos cruces con los periodistas, Garzón defendió el trabajo que realizó la fiscalía y destacó que la investigación se activó apenas recibieron la denuncia de desaparición, que fue casi medio día después de que ocurrió. Junto al fiscal estuvo presente el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien, en esta oportunidad, no realizó declaraciones.

Ante las reiteradas preguntas, el fiscal no quiso responder si en el allanamiento en la vivienda de Barrelier encontraron rastros de sangre con las pruebas de luminol, pero aseguró que hallaron “evidencias de amplio valor probatorio”.

“En la casa se encontraron pruebas. Con alta eficiencia se lograron recuperar distintos elementos de prueba vinculados claramente con el hecho que se investiga”, afirmó.

Respecto de cómo Agostina llegó a esa vivienda, afirmó que los hizo "voluntariamente entre comillas, porque es una niña. Hasta dónde llegó por persuasión, engaño o el motivo que sea es justamente lo que la causa va a indagar y llegar a establecer el contexto del crimen, y si eventualmente existen otras conexiones o vinculaciones”.

Fuente: Clarín