Quién era Franco Ramírez, el joven de 30 años que murió asesinado por su amigo durante un partido de truco

Franco Daniel Ramírez tenía 30 años cuando su amigo, Juan Pedro Cides , lo mató de una puñalada en el corazón. Era el 1 de junio de 2025 cuando la víctima estaba jugando truco con su agresor y por una broma, la reunión terminó en desgracia.

En las últimas horas, un jurado popular declaró culpable a Cides , de 58 años, por el delito de homicidio por alevosía , y podría ser condenado a prisión perpetua. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura , donde se determinará la pena definitiva.

Nació el 16 de junio de 1994 en Loncopué, provincia de Neuquén, mismo lugar donde fue asesinado a solo 15 días de su cumpleaños número 31.

Su hermano, Sebastián, contó en diálogo con La Mañana Neuquén que Franco tenía una hija de 12 años. “ Era un gran padre . Y eso es algo con lo que nuestra familia va a convivir para siempre: esa pequeña va a crecer con su papi, como le decía ella, solamente en fotos”, lamentó tras el asesinato.

También lo describió como una “persona muy alegre, de esas personas generosas que están siempre para dar una mano a todo el mundo. Tenía muchos amigos”.

Franco Ramírez “no era de problemas. No era de peleas . Si veía a alguien mal, se acercaba. Si había que ayudar, ayudaba", remarcó su hermano en esa entrevista.

El año pasado, al conocerse la noticia toda la comunidad de Loncopué quedó conmocionada y el Ente Provincial de Termas, el organismo donde el joven trabajaba , se sumó a los mensajes de condolencias con un emotivo comunicado: “El Ente Provincial de Termas lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus trabajadores y acompaña a familia y amigos de Franco en este momento de gran tristeza por su pronta partida”.

Era la madrugada del 1 de junio de 2025, en una casa del barrio 114 Viviendas. Según reconstruyó la fiscal Laura Pizzipaulo , la secuencia fatal se desencadenó cuando la víctima y el acusado tuvieron un altercado por un chiste en medio del juego de cartas.

Ambos estaban tomando alcohol. De hecho, la fiscalía reveló que Ramírez tenía 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre , por lo que estaba totalmente indefenso. El informe médico al que tuvo acceso la prensa local detalló que este nivel de intoxicación no le permitía prever ni evitar una agresión.

En ese contexto, Cides, enfurecido, sacó un arma blanca, apuñaló al joven a la altura del corazón y le provocó la muerte en el acto. Fue “un ataque súbito y a traición”, remarcó la fiscal Pizzipaulo.

Fuente: TN