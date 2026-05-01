Murió una joven de 29 años que se había quemado en una explosión de un patio de comidas en Entre Ríos

Una joven de 29 años murió este jueves por la tarde como consecuencia de las graves quemaduras que había sufrido tras la explosión ocurrida el 27 de marzo en un patio de comidas de Villaguay, en Entre Ríos . La víctima fue identificada como Lucía Karg , quien permaneció internada durante más de un mes en estado crítico, con el 80% del cuerpo afectado.

Días atrás, su entorno había señalado una leve mejoría en su cuadro: el 17 de abril logró despertar y evidenciaba signos de conciencia. Sin embargo, en las últimas horas su estado se agravó de manera significativa, según informó el medio local UNO.

El hecho que derivó en su muerte tuvo lugar la noche del 27 de marzo en el local gastronómico El Patio, ubicado sobre la calle San Martín al 500. De acuerdo a las primeras informaciones, el estallido se produjo por la implosión de tubos de gas de 45 kilos , lo que generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente por el lugar.

Tras la explosión, se desplegó un importante operativo de emergencia en el que participaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y personal municipal, quienes trabajaron para contener el fuego y asistir a las víctimas, consignó el medio El Litoral.

El episodio dejó un total de cuatro personas heridas. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres permanecieron internadas en estado crítico. Entre ellas estaba Karg, empleada del local. Los otros heridos son Martín Kloster, de 43 años y propietario del establecimiento, y Nicolás Conci, de 25, quien trabajaba como mozo.

Conci fue trasladado el 30 de marzo al Hospital Militar Central de Buenos Aires y actualmente se encuentra fuera de peligro. En tanto, Kloster continúa internado en estado crítico debido a complicaciones pulmonares.

Testigos relataron que en el momento del incidente se escuchó una fuerte explosión, seguida por la aparición de llamas en el sector del patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.

En las semanas posteriores, vecinos de Villaguay impulsaron distintas iniciativas solidarias para colaborar con las víctimas. Bajo el lema “Todos por el patio”, organizaron un evento con la participación de músicos y emprendedores, con el objetivo de recaudar fondos para acompañar la recuperación de los afectados.

Fuente: TN