Quién era el hombre que murió atropellado en la Perito Moreno cuando iba a un torneo de pato

La muerte de Damián Irungaray conmocionó este sábado a la localidad bonaerense de General Mansilla, más conocida como Estación Bartolomé Bavio, en el partido de Magdalena. Tenía 41 años, estaba ligado al mundo criollo y al deporte nacional argentino, el pato, y había salido de madrugada junto a su hijo Álvaro rumbo a Campo de Mayo para participar de un torneo. El viaje terminó en tragedia sobre la Autopista Perito Moreno , donde fue atropellado por un conductor que escapó y hasta el cierre de esta nota permanecía prófugo.

El accidente ocurrió cerca de las 7.40 , a la altura del peaje de Parque Avellaneda, mano hacia provincia de Buenos Aires. Irungaray había detenido su Volkswagen Amarok sobre la banquina para cambiar un neumático y descendió junto a su hijo, de 19 años.

En esas circunstancias, una Ford EcoSport blanca los atropelló y luego escapó hacia la avenida General Paz en dirección a provincia. Damián murió en el lugar , mientras que su hijo sufrió fracturas y permanece internado, aunque estable.

Según pudo saber Clarín , tras las primeras averiguaciones y el análisis de cámaras de seguridad, personal de la División Autopistas de la Policía de la Ciudad logró identificar el vehículo involucrado y lo localizó en Villa Celina, partido de La Matanza, donde se llevó a cabo el secuestro del mismo con la orden judicial correspondiente.

Durante el procedimiento se presentó ante los policías el abogado del implicado que adelantó que éste se pondrá a disposición en las próximas horas, mientras la causa quedó a cargo del personal la Unidad Fiscal Sur porteña.

La noticia del hecho impactó rápidamente en el ambiente del deporte y en la comunidad de Bavio, donde Irungaray era conocido por su vínculo con el campo , los caballos y las tradiciones criollas. Participaba de encuentros y torneos de pato, disciplina declarada deporte nacional argentino en 1953 y profundamente ligada a la vida rural.

Actualmente, Damián formaba parte de "La Carreta" de Bavio, otro de los clubes vinculados al pato en la región. Quienes lo conocían lo describen como una persona muy presente en ese ambiente, habituado a las jineteadas, las tropillas y las actividades de campo.

El viaje a Campo de Mayo tenía además un significado particular para la familia porque en el torneo iba a competir Álvaro, quien también se destaca en el pato y este año había sido nominado a los Premios Pampa, una distinción vinculada a la actividad deportiva rural.

Padre e hijo compartían entrenamientos, competencias y gran parte de su vida alrededor del deporte, el cual formaba parte de la tradición familiar.

Tras conocerse lo ocurrido, distintas instituciones vinculadas al deporte expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo para la familia. Desde la organización del Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército informaron la suspensión de la fecha prevista para este fin de semana en Campo de Mayo.

También hubo mensajes desde Barrancas del Salado , el club donde juega Álvaro y en el que Damián había participado años atrás. A través de redes sociales publicaron condolencias y expresaron acompañamiento a familiares y amigos.

"Con profundo dolor, informamos que la familia de nuestro club está atravesando un momento muy difícil. Acompañamos de corazón a Álvaro Irungaray y familia en este triste momento. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares y amigos" , indicó una publicación del mencionado club de General Belgrano.

Maestría Clarín/Universidad de San Andrés fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín